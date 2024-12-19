加拿大KFC創意無限 炸雞桶蓋化身黑膠唱片播「Jingle Bells」
又到聖誕，加拿大KFC與廣告公司合作推出一個別出心裁的推廣活動，在社交媒體引起不小的迴響。KFC將旗下的炸雞桶蓋「搖身一變」化成可以播放的黑膠唱片，唱片內收錄四首像《We Wish You a Merry Christmas》and《Jingle Bells》的經典聖誕歌曲，並加入KFC廚房烹飪的聲音元素。這張「限量版」的KFC黑膠唱片一共有10張，只可以通過抽獎獲得，但美食與美妙樂韻的結合，讓不少網友留言希望購買這張黑膠唱片。
加拿大KFC在社交平臺分享聖誕限定產品，既是炸雞桶蓋，又是可以播放的黑膠唱片：
綜合加拿大媒體報導，KFC黑膠唱片採用生產一般炸雞桶的紙張製成，桶蓋上塗有乙烯基塗層（ coating ）並經過蝕刻（ etched ）。
限量KFC黑膠唱片只能通過參與抽獎獲得，只抽不賣：
唱片收錄一系列KFC聖誕頌歌，包括《Deck the Halls》、《We Wish You a Merry Christmas》和《Jingle Bells》等經典聖誕歌曲。
有趣的是，KFC還在唱片中加入其獨有的烹飪聲音元素，譬如在《We Wish You a Merry Christmas》里有香料搖晃的嘎嘎聲，《Deck the Halls》中配上鍋的嘶嘶聲等，讓民眾享用美味炸雞時也聽到源自KFC的特有「聲效」。
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文章授權轉載自《香港01》
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