攪拌機卡衣服喪命！印度少年打工沒經驗 上半身遭「倒立捲入」慘死

使用專業器械一定要非常小心。印度一名少年使用攪拌機時操作不慎，整個人遭倒立捲入，傷重不治。

根據《NDTV》、《印度快報》等報導，孟買一名19歲少年在餐廳打工時，獨自一人操作攪拌機。從監視器畫面可以看出少年操作手法並不熟練，當他再一次把手伸進機器中時，他的襯衫卡到機器，儘管他用力掙扎，機器強大的力道仍拉著他「倒頭栽」，整個上半身被捲進機器裡。

警消獲報到場救援，把少年從攪拌機中拉出後立即送醫，然而入院前醫生已宣判死亡。

據了解，少年並沒有操作該設備的相關經驗與技術，也沒受過訓練，老闆在未經培訓的情況下就指派他進行這項工作，警方已對老闆進行起訴。