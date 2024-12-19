妹妹死了！雙胞胎姐姐分飾兩角瞞死訊 親友知真相超絕情
白髮人送黑髮人，是人間最悲慘的事，家屬或會設法向長輩隱瞞噩耗，以免老人家未能承受喪親之痛。外國有一對雙胞胎姐妹，其中妹妹於5年前因病離世，父母因擔心祖父母太難過，決定由姐姐一人分飾兩角，假裝妹妹與祖父母通電話，同時向其他親友隱瞞妹妹死訊。直至祖母臨終時，姐姐才向親友公開胞妹已逝世的消息，惟姑姑完全不體諒，更憤而撤掉姐妹的相片。當姐姐回到祖父母家時，看到牆上姐妹的所有相片已消失無蹤，令她感到相當難受，遂拍片與網友分享事件，影片引來400多萬點擊，不少網友力撐其做法，「換了我也可能會這樣做」、「你的出發點是善良的，毋須自責」；但亦有人不同意其決定，認為親友有理由生氣。
妹妹因病毒性腦膜炎去世
綜合外媒報導，亞裔女子安妮（Annie Niu）是雙胞胎，有名同卵雙生的妹妹，但妹妹於5年前因病毒性腦膜炎去世，家人擔心死訊會令年邁的祖父母無法承受，因此安妮的父親建議她假扮過世的妹妹，而安妮曾扮作妹妹與與祖父母講電話，同時也向其他親友隱瞞死訊。
姑姑知真相感憤怒 把姐妹相片撤掉
直到今年祖母臨終時，安妮決定向其他親友公開妹妹死訊，現時只有祖父仍不知情。不過，當姑姑得悉真相後，憤怒地表示無法接受安妮的做法，更把兩姐妹的照片撤掉。安妮感到十分難受，「我帶著孩子去拜訪祖父時，看見牆上一張我們的照片也沒有，令我多麼驚訝。」
網友意見兩極
安妮早前在網上拍片分享自己的故事，引來不少網友安慰，更有人表示有類似經歷，指她並沒有做錯；但也有人無法理解安妮的決定，「史上最奇怪的事情就是得知，竟然有人不告訴家人或父母，他們親人過世了」、「為什麼這麼重要的事情可以保密？」。
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文章授權轉載自《香港01》
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