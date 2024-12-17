親父狠殺兒！嬰頭骨全碎 英男患精神病自稱是「上帝的器皿」

精神疾病不像一般感冒容易被察覺，英國一名男子罹患精神疾病不自知，雖有送院檢查，但未等待評估便返家，結果數小時後手刃自己親生兒子。

根據《每日郵報》報導，2022年10月，英國一名男子卡迪斯（Kadees Mohammed）深夜醒來突然殺死自己3周大的兒子，其妻和母親試圖阻止他，反遭他持熨斗攻擊。

妻子逃離後求助鄰居，他們發現卡迪斯抱著孩子跪在地上不斷大叫，鄰居把嬰兒抱走時，卡迪斯還試圖咬孩子的頭部。

嬰兒送院後傷重不治，檢查發現他的頭骨全碎。卡迪斯被判處過失殺人罪，本月16日，法官下令將他拘留在精神衛生機構。

據悉，在這場悲劇發生前幾個月開始，卡迪斯認為自己患有注意力缺陷過動症（ADHD）、難以入睡、為了自己的性取向掙扎等。事發前一天，卡迪斯去過清真寺後，開始出現妄想：包括自己是「上帝的器皿（vessel of God）」、家裡的食物被下毒等等。

卡迪斯的家人通報救護人員，將卡迪斯送院評估，然而他被告知需要等待4小時的檢傷分級後，便回家了。幾小時候的凌晨，卡迪斯親手殺了自己的孩子。

法官認為，當卡迪斯出現妄想時，已經是嚴重精神疾病的前兆，悲劇在於他的病情沒有得到及時診斷，在他失控前，他一直都對家人很好。

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