住在90度懸崖邊緣！玻利維亞巫師不撤離：大地之母會保佑我們

南美洲玻利維亞有一排在「懸崖邊」的民宅，房屋緊鄰懸崖邊緣，而且因為全球暖化及大雨的影響，市政府已經向住戶提出警告，並指出「有必要的話，會開始強制撤離」，但當地住戶卻堅決表示，大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」會守護他們。

根據《路透社》，玻利維亞第二大城市「埃爾阿爾托」（El Alto）有一整排房子緊貼懸崖邊緣，離懸崖只有一扇窗戶的距離，只差一點就會跌入深淵，而這些住戶是安地斯薩滿巫師「亞提里」（yatiris），他們信奉大地之母「帕查瑪瑪」（Pachamama），並堅信帕查瑪瑪會保佑他們，所以不論是氣候變遷造成的暴雨頻繁，雨水侵蝕土壤，甚至造成地基鬆動，他們都相信只要獻上食物等祭品，地基就會穩固。政府當局表示「當地的地質已經越來越危急了，為了保障人民的生命安全，我們不排除用公權力，讓人民強制搬離」。

南美洲玻利維亞有一排住在懸崖邊的民宅，屋主是一些信奉大地之母「帕查瑪瑪(Pachamama)」的巫師，他們堅信大地之母會保佑他們。 圖片來源/ 路透社

但面對這樣的危險，巫師們仍然拒絕搬遷，他們說：「我們會舉行獻祭儀式，作為對大地之母的報酬，這樣土地就不會產生移動，反而會因為我們真誠的心讓它穩定下來」，他們堅持會努力照顧土質，並想方法把雨水引流到其他地方。

當地人稱此處為「自殺之家」，附近的居民透露「這些巫師其實只是對強迫搬遷補助費用不滿意，他們是釘子戶」，而市長辦公室秘書帕里（Gabriel Pari）則表示「這個山谷的懸崖是90度，非常危險，這就是我們希望他們離開這個地方的原因，如果他們不想要搬遷，我們會不得不使用武力驅逐」。