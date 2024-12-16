昆蟲界恐怖蠟像館？室外設施見蒼蠅被黃漆封印 相片瘋傳震驚全網

電影《恐怖蠟像館》講述變態殺人狂魔將活生生的人類變成蠟像，內容令人毛骨悚然。而網上最近流傳2張照片顯示，有擺放在室外的設施被塗上黃色漆油，但設施上竟有1隻全黃蒼蠅狀異物，且不似是刻意加上的裝飾品，而是懷疑上漆時被定格封印，顯得十分離奇。

網友：牠一輩子就當黃蟲了

照片引來許多網友熱議，「恐怖蠟像館是真的」、「於是牠一輩子就當黃蟲了」、「爸爸之前把噴漆當成殺蟲劑，再回過神，蟑螂就不見了，幾個禮拜後就聽到阿嬤尖叫說怎麼有金色的蟑螂」。

不過亦有人質疑工作人員塗上黃色漆油時，為何蒼蠅來不及飛走，以及工作人員為何沒有發現直接上油，「蒼蠅飛得很快，怎麼留在原地？」、「是不是早死了？」

翻查網上紀錄，相關照片於今年11月初起在世界各地不同社交平台瘋傳相關相片，引來大量網友關注，但未知拍攝地點和日期。

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文章授權轉載自《香港01》