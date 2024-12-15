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虐老？星國68歲婦拒與他親熱「慘遭推倒跌斷肋骨」 38歲狠男判刑曝光

香港01／ 撰文／田中貴
新加坡1名68歲婦人與38歲男子在屋頂花園親熱，但轉換場地後，老婦疑拒絕繼續親熱，雙方因而發生爭執，男子竟將老婦推倒，導致她頭臉受傷和肋骨折斷，需要送院治理，留醫長達16天。示意圖／ingimage
新加坡1名68歲婦人與38歲男子在屋頂花園親熱，但轉換場地後，老婦疑拒絕繼續親熱，雙方因而發生爭執，男子竟將老婦推倒，導致她頭臉受傷和肋骨折斷，需要送院治理，留醫長達16天。示意圖／ingimage

新加坡發生虐老傷人案。1名68歲老婦與38歲男子在屋頂花園親熱，但轉換場地後，老婦疑拒絕繼續親熱，雙方因而發生爭執，男子竟將老婦推倒，導致她頭臉受傷和肋骨折斷，需要送院治理，留醫長達16天。男子被控1項蓄意傷害導致他人重傷，另1項動粗罪行則交由法官下判時考慮在內，被告最終認罪，被判入獄11周。

68歲老婦曾與38歲被告親熱

控罪書沒有披露2人關係，案發於今年1月3日，38歲被告和68歲女受害人相約飲酒和聽音樂，之後到1個屋頂花園親熱，但受害人表示自己不舒服，於是停止親熱，他們繼而前往後港6道第522座組屋的底層。

由於被告意猶未盡，所以表明想繼續親熱，但遭受害人拒絕，雙方發生口角，其間被告將受害人推倒在地，另外，男子同日亦在後港6道第521座組屋1樓的電梯口推了受害人1下，令她受傷，事後清醒送往樟宜綜合醫院。

被告認罪遭判囚11周

醫院報告顯示，受害人頭皮血腫，左臉頰瘀青，左邊身體第5根肋骨骨折，在醫院住了16日。

男子被捕後，被控1項「蓄意傷害導致他人重傷」，涉及在522座組屋的行為，另1項動粗罪行則涉及在第522座組屋的行為，法官下判時一併考慮，被告承認控罪，被判囚11周。

蓄意傷害導致他人重傷一旦罪成，最高可被判入獄5年，抑或罰款高達1萬新加坡元（約新台幣24萬元），或者兩者兼施。

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文章授權轉載自《香港01》

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