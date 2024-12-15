日網瘋傳「逆向萬歲乾燥法」 在冬天也能輕鬆晾乾衣服
冬天東北季風吹拂，使不少民眾寒冷受凍，其挾帶的水氣也令不少家庭主婦感到困擾，清洗後的厚重毛衣、外套往往掛了一週都還不容易乾。對此，日本花王在社群媒體分享「逆向晾曬法」，只需要2步驟就能提高衣服晾乾的速度。
日本知名大廠花王Attack在官方X分享一招「逆向晾曬法」，說明只要把厚重的衣服上下顛倒，並將袖子、帽子等容易重疊的部分向下垂放固定，就能更快速的晾乾，且倒掛的衣服像雙手高舉的「萬歲」模樣，因此也被花王稱作為「逆向萬歲乾燥法」。
簡單的2步驟分別為：
1.將衣物上下顛倒
2.使用夾子固定好垂放的部分，避免衣物重疊
貼文曝光後，吸引逾200萬次瀏覽，不少網友親自嘗試過後大讚「好聰明！」、「居然到現在才發現」、「雖然很容易乾，但似乎有點嚇人」、「長知識了」，也有人建議可以等衣服半乾後再進行倒掛，比較不容易變形或留下痕跡，「可以將下襬向外折疊後，再夾住接縫處」、「這樣會乾得很快！」
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