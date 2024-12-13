快訊

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

全台冷吱吱！明冷氣團來襲「最冷時間點」曝 周末高山有望迎降雪

聽新聞
0:00 / 0:00

長期睡眠不足會長這樣 科學家曝未來人模型「禿頭又駝背」

聯合新聞網／ 綜合報導
長期睡眠不足會對身體帶來許多負面影響。示意圖／ingimage
長期睡眠不足會對身體帶來許多負面影響。示意圖／ingimage

要是每天只睡6小時，未來可能會變得連自己都認不出自己來！英國床墊品牌「Bensons for Beds」與睡眠專家博斯托克博士（Dr Sophie Bostock）合作，推出名為「漢娜」（Hannah）的數位模擬模型。這個2050年的未來人模型，展現了長期睡眠不足可能會造成的種種問題。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這個45歲的「未來人」漢娜不只駝背、禿頭，四肢肌肉更嚴重萎縮。她的皮膚鬆弛、眼睛浮腫，也因為長期睡眠不足而免疫力低落。

根據英國一項調查指出，現代人的平均睡眠時間為6小時20分鐘，遠低於建議的7-9小時。Bensons for Beds的行銷總監理查茲（Lisa Richards）表示，漢娜的模擬模型是最糟糕的未來人樣貌，之所以推出這個模型，是為了讓人們了解睡眠的重要性。

漢娜的外型可不是單純的「假設」或「嚇唬人」而已。研究團隊參考了自2010年起的19篇科學論文，並以「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease study）為基礎，開發「健康營養指數」（Health Nutritional Index），以量化不同生活方式的健康成本。

睡眠不足會使膠原蛋白流失進而造成皮膚鬆弛、減少分泌生長激素並導致肌肉萎縮、身體出現慢性疼痛問題；「瘦體素」（leptin）和「飢餓素」（ghrelin）分泌受影響並造成體重上升，也會讓毛囊營養不足而變成禿頭。

如果不想在2050年變成「漢娜」，可以以下列幾種方法改善睡眠品質：

1. 每天保持固定的起床時間：

即使是週末，也應保持固定的作息時間，避免生理時鐘被打亂。

2. 獲得充足的日曬時間：

白天多曬太陽，能幫助體內產生褪黑激素，讓夜晚更容易入睡。

3. 每週進行150分鐘的中等強度運動：

運動不僅能促進血液循環，還能改善睡眠品質。

4. 避免深夜使用電子設備：

晚上看手機、平板或筆電會暴露於「藍光」中，這會抑制褪黑激素的分泌，讓人更難入睡。

睡眠

延伸閱讀

為維持社群豪奢人設 澳洲網紅為保險金痛下殺手弒母

研究驚人發現引醫學界熱議 器官移植竟繼承捐贈者記憶和個性

自動床墊突然啟動 80歲嬤被卡在牆上2天活活夾死

想知道能活多久？這款AI死亡時鐘竄紅 能預測你的離世時間

相關新聞

結婚43年離婚12次 奧地利女靠一招詐領「遺孀津貼」逾千萬元

奧地利一對夫妻為了鑽法律漏洞，詐領遺孀津貼，在43年間結婚又離婚多達12次，現在面臨欺詐指控。

長期睡眠不足會長這樣 科學家曝未來人模型「禿頭又駝背」

要是每天只睡6小時，未來可能會變得連自己都認不出自己來！英國床墊品牌「Bensons for Beds」與睡眠專家博斯托克博士（Dr Sophie Bostock）合作，推出名為「漢娜」（Hannah）的數位模擬模型。這個2050年的未來人模型，展現了長期睡眠不足可能會造成的種種問題。

卡人2天 月後身亡…家屬求償：智能床害老婦受困致死

伊利諾州一名80歲的婦女若莎蘭‧沃克(Rosalind Walker)使用的智能床Sleep Number Bed去年3...

為考試每天只睡4小時！17歲女熬夜頭痛昏迷 中風腦出血猝逝

馬來西亞有一名資優女學生每天只睡4個小時，熬夜溫書複習，旨在於考試取得佳績，同時獲取獎學金。不過某日凌晨時，她突然於睡夢中大喊頭痛，送醫昏迷3天最終仍不治，令親友以及校方甚感痛心。

行李箱藏屍長蛆傳惡臭！神秘外籍男死狀詭異 遭塞箱內棄草地

馬來西亞發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾發現1個行李箱在被丟棄在溝渠草地，不但傳出惡臭，而且有蛆蟲爬出及蒼蠅圍繞，遂報警求助。

賣肉換流量？全裸塞紙箱上街任人摸胸 南韓正妹喊冤：行為藝術

流量為王？不論是YouTuber或TikToker等網紅，為了影片點閱率無所不用極其，甚至鬧上新聞版面的糗事層出不窮。南韓一名女網紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。