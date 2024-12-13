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行李箱藏屍長蛆傳惡臭！神秘外籍男死狀詭異 遭塞箱內棄草地

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞發生恐怖行李箱藏屍案。（網上影片截圖）
馬來西亞發生恐怖行李箱藏屍案。（網上影片截圖）

馬來西亞發生恐怖行李箱藏屍案！有民眾發現1個行李箱在被丟棄在溝渠草地，不但傳出惡臭，而且有蛆蟲爬出及蒼蠅圍繞，遂報警求助。警員獲報到場調查，打開行李箱後，驚見內藏1具男性屍體，整個人被塞入箱內，死狀詭異。警方初步斷定，男死者年約20多歲、身高155公分、體重45公斤左右的外籍人士，正循「謀殺」調查案件內情。

棄置行李箱驚藏男屍

綜合馬來西亞媒體報導，事發於12月10日（星期二）揭發，地點在雪州加影翠嶺鎮（Taman Cheras Perdana）1條大溝渠的草地。有民眾在草地上發現有1個可疑行李箱，綁有橙紅色膠帶及傳出惡臭，於是找來身為退休警察的鄰居一同查看，細看下驚見該行李箱滿佈蛆蟲，四周更有蒼蠅圍繞，感覺不妥，於是即時報警求助。

警開箱見神秘男屍 身份成謎

警方到場調查後，打開行李箱即見到內藏有1具男性屍體，整個人被塞入箱內，四肢完整，身穿綠色花襯衫和短褲，衣着整齊，右手戴着1枚銀色戒指，但身上沒有任何證件，身份成謎。解剖驗屍結果顯示，男死者除了鼻子骨折，身上沒有其他傷痕。

警方初步斷定死者是外籍人士，年約20歲，身高155公分，體重45公斤左右，正循「謀殺」方向調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》

藏屍 行李箱

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