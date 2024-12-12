賣肉換流量？全裸塞紙箱上街任人摸胸 南韓正妹喊冤：行為藝術

流量為王？不論是YouTuber或TikToker等網紅，為了影片點閱率無所不用極其，甚至鬧上新聞版面的糗事層出不窮。南韓一名女網紅2023年時為了拚流量，甘願脫光衣物塞進紙箱，甚至上街讓路人摸胸。首爾中央地方法院今（12）日以公然猥褻罪，一審宣判該網紅被處以400萬韓元（約新台幣9萬元）罰款。

根據「朝鮮日報」報導，去年10月，20多歲的女網紅脫光衣物，將自己塞進貼著「Angel Box」字條的紙箱，除了在首爾鬧區狎鷗亭、弘大逛大街，女網紅還邀請路人將手伸進紙箱中摸胸。此外，女網紅一行人還一路拍片，並將猥褻影片上傳YouTube。

對此，女網紅辯駁自己的舉動只是行為藝術，「男人脫上衣沒問題，女人脫上衣就是犯罪」。不過首爾中央地方法院並不採信，法官認為「這樣的行為足夠聳人聽聞，能夠引起普通人的性想像和羞恥感」，並指出女網紅拍片上傳YouTube動機不單純，「他們做出這種行為的目的似乎是為了獲得認可並利用它來獲取利潤」。

最後，首爾中央地方法院一審以公然猥褻罪宣判女網紅必須繳納400萬韓元罰款，同起案件遭起訴的製作公司2名代表，也分別被判400萬韓元與500萬韓元（約新台幣11萬元）罰款。