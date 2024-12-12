影／臉上爆大痘一年都沒好 32歲女檢查才發現是癌症

澳洲一名女子原本以為自己長了顆痘痘，沒想到這顆痘過了一年都沒好，還變成一塊明顯的棕色結痂。女子懷疑痘痘產生病變，到醫院檢查才發現，原來這顆痘真的是皮膚癌。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的瑞秋（Rachel Olivia）一開始是在額頭靠近髮際線的地方，突然冒出一顆看似普通的紅點。她一開始並不在意，去檢查時醫生還說「可能是擠痘痘太用力了」。不過這顆小紅點不僅沒有消失，反而不斷脫皮、結痂，怎麼樣都無法痊癒，還越來越大顆。

瑞秋回憶說，自己當初已經進行冷凍治療，但結痂還是一直沒有好。後來她想既然已經結痂，就決定「放著不管」。但某天，她突然覺得，這顆痘痘可能沒那麼簡單，於是到專科診所進行進一步檢查。切片檢查後，檢驗報告真的證實了她的擔憂，那顆痘痘真的是一種皮膚癌。

原來瑞秋罹患的是鱗狀細胞癌（SCC, Squamous Cell Carcinoma），這是一種常見的皮膚癌，與長期暴露在紫外線之下有關。瑞秋說，本來知道不是黑色素瘤時，還鬆了一口氣，實在沒想到竟然是癌症。醫生告訴她，澳洲的皮膚癌發生率是全球最高的，不過瑞秋算是年輕的患者。

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幸好她及早發現，及早治療，目前療程已經快要結束了。雖然她的額頭留下了明顯的疤痕，但她對未來仍保持樂觀，認為自己能夠及時發現並治癒癌症，已經非常知足。