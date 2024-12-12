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想知道能活多久？這款AI死亡時鐘竄紅 能預測你的離世時間

聯合新聞網／ 綜合報導
該App能透過AI計算使用者的剩餘壽命。示意圖，圖片來源／ingimage
該App能透過AI計算使用者的剩餘壽命。示意圖，圖片來源／ingimage

近期一款名為「死亡時鐘」（Death Clock）的創新App在國際間掀起一波熱潮。這款App能利用人工智慧（AI）精準預測壽命，自7月上線以來，下載量更突破12.5萬次，可說是迅速走紅。

據《商業今日》（Business Today）報導，這款爆紅的App叫做「死亡時鐘」，雖然名字聽起來有點嚇人，但這款App並不是要用來「恐嚇」使用者的。其實，該軟體是藉由讓使用者了解自身生活習慣對壽命的影響，進而鼓勵他們改變不健康的行為，來幫他們延長壽命。與傳統的「平均壽命數據」相比，死亡時鐘的預測方法更為精準。

該App的開發團隊根據1,200項壽命研究、涵蓋5,300萬名受試者的數據，透過AI分析使用者的飲食、運動、睡眠和壓力等因素，進行壽命預測。經過預測後，App會生成一張「死亡日卡片」，卡片上有象徵死亡的「死神」圖案，還有一個倒數計時器，標示出使用者的「剩餘時間」，這種「直面死亡」的設計也成為話題焦點。

其實壽命的長短不僅關乎健康，還會直接影響到財務規劃。許多國家在設計退休金政策時，都仰賴「平均壽命」數據進行預測，不過若是數據不夠精準，就可能導致個人儲蓄與退休規劃不符。

App的開發者弗蘭森（Brent Franson）表示，死亡時鐘能提供更準確的壽命預測，不僅會影響個人的退休計畫，還可能促使政府與保險公司調整相關政策。金融規劃師扎布羅夫斯基（Ryan Zabrowski）也指出，若人們預期自己活得更久，可能會選擇存更多錢或投資高回報項目，進而改變投資趨勢。

AI 死亡 生活習慣

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