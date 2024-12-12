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危險！5歲童遭美洲獅咬頭 勇父徒手狂毆獅子救兒…凶獅下場悽慘

香港01／ 撰文／田中貴
美洲獅示意圖。圖／ingimage
美洲獅示意圖。圖／ingimage

美國發生獅子傷人事件，結果「萬獸之王」賠上性命！日前有一批家庭遊客前到加州州立公園野餐，其間1隻美洲獅走出，張口咬著5歲男童頭部，尖叫聲驚動父親走近了解。人父驚見兒子遇險，立即撲上與獅子搏鬥，徒手狂毆獅子，終打到獅子鬆口放開男童，繼而爬上1棵大樹，且一直留在樹上。男童家人立即報警，野生動物人員接報到場，終於將傷人獅子道毀滅；男童則傷勢嚴重，需由直升機緊急送院救治，幸沒有生命危險，經治理後可出院回家休養。加州魚類和野生動物部事後發表聲明交代事件，指出涉事家庭並無大礙，孩子正在康復。

美洲獅撲出咬住男童

事發現場是馬里布溪州立公園（Malibu Creek State Park ），由加州魚類和野生動物部（California Department of Fish and Wildlife，簡稱CDFW）負責管理，一直深受民眾喜愛，吸引一家大小入園進行郊外活動，感受大自然氣息。

事發於本月1日下午4時許，數個家庭由伍德蘭希爾斯（Woodland Hills）入園野餐，涉及至少6名成年人和一批兒童，孩子們在附近玩耍時，其間有1隻美洲獅撲出襲擊1名5歲男童。據了解，該獅子咬住男童頭部，現場有人驚叫起來。

男童父親聞聲趕至，為救兒子不惜犯險反攻，徒手毆打獅子欲拯救兒子。消息指，其他成年人也有幫忙，美洲獅終於被打到鬆口放開男童，然後爬上附近1棵大樹停留，男童獲救後頭部重傷，一眾成人即報警求助。

州立公園護林員接報到場，和CDFW野生動物官員協商後，認為這隻美洲獅獅對公共安全構成威脅，護林員用槍向牠實施安樂死。男童由直升機被空運送到醫院治療傷勢，本月2日凌晨出院。

CDFW在facebook和其他部門發表聲明指出，根據標準協議，野生動物官員聯絡受害人和其家屬，從咬傷和抓傷傷口和受害人的衣服中獲取樣本，野生動物法醫實驗室將會進行DNA確認，孩子正在康復，沒有其他人受傷，CDFW和州立公園官員為此表示慶幸。

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文章授權轉載自《香港01》

安樂死 獅子 直升機 野餐

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