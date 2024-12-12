參觀上億豪宅…房仲形容物件「有趣」 她驚見屍水痕跡超崩潰

並非每個人都可以接受凶宅，尤其是屋中仍有遺體痕跡。美國1名華裔媽媽在小紅書表示，日前到加州矽谷「看房」，賣家開價360萬美元（約新台幣117,001,067元），參觀當日房仲沒有進屋。她感到奇怪，詢問是否凶宅，但對方只稱「It's a fun house」（這是間有趣單位），結果入屋時隱約聞到奇怪氣味，甚至發現1灘乾透的屍水痕跡，後來得悉「屋主吸毒過量死在屋子裡，屍體還黏在地板上了」，令她大感崩潰。

許多網友直言「好恐怖」、「好心清理好先賣啦」、「確實fun」，但亦有人稱外國人不太介意凶宅，但最好告知準買家。

樓主在小紅書表示，早前在加州矽谷看房，其中1間房屋開價360萬美元（約新台幣117,001,067元），附近其他住屋至少要價450萬美元（約新台幣146,248,625元），對比下明顯較便宜，還公開給任何人參觀，所以她前往視察。

看房當天，樓主見房仲沒有進屋，已經覺得很奇怪，起疑問是否有人曾在屋中過世，但對方沒有正面回應，只是形容「It's a fun house」（這是個有趣單位）。

樓主一邊品嚐飲料，一邊入屋參觀，隱約聞到奇怪氣味，隨即驚見1灘乾透的屍水痕跡，擔心有衛生問題，「不小心踩一腳怎麼辦？」。她慨嘆「如果早知道，會做好衛生措施，例如戴口罩」，慶幸在屋中「沒有亂摸亂碰」。

樓主事後得知當時「屋主吸毒過量死在屋子裡，屍體還黏在地板上了」，形容「沒想到這麼fun」。

帖文引來許多網友留言，「我的天，太恐怖了」、「電影題材」、「就這麼刺激」，亦有人認為如果換地板花費不少，加上是凶宅，寧願買其他單位。

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文章授權轉載自《香港01》