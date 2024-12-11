按到出人命！表演完太累去按摩 泰國女歌手半身癱瘓喪命

泰國一名年輕女歌手因為肩膀痠痛，到當地按摩店按摩，沒想到按完後不但疼痛加劇，出現手臂麻木的狀況，最後更因此出現併發症，導致她喪命。

據ODDITYCENTRAL報導，這名不幸離世的女子查雅達（Phing Chyada），是一名來自烏隆他尼府的歌手。起初查雅達只是感到輕微的肩膀痠痛，因為她平時就喜歡按摩，所以沒有選擇到醫院檢查，而是去附近的按摩店按摩。

店家為她做了「頸椎扭轉按摩」，想不到按摩後，她從肩膀疼痛轉變成頸部疼痛，但查雅達以為這是按摩後的正常反應，並沒有多留意。幾天過去，這股疼痛不僅沒有緩解，反而越來越劇烈。查雅達開始服用止痛藥試圖減輕不適，後來她的右臂甚至出現麻木的感覺，查雅達依然沒有到醫院檢查，反而錯誤地選擇再次回到按摩店，接受了第二次的按摩。

按了第二次後，查雅達的病情在兩週內迅速惡化，痛到就連躺在床上都不舒服，但她依然以為只是正常的反應，又第三次接受更劇烈的「深層按摩」，最後害她丟了小命。

第三次按摩後，查雅達的手指開始出現劇烈的刺痛感，甚至痛到她想「砍掉手掌」。麻木感從右手擴散到胸部和右腿，最終蔓延至整個右半邊身體。她在臉書上發文寫道：「現在的我，身體有一半無法動彈…我發這篇貼文，是希望大家引以為戒，特別是那些熱愛按摩的人。這段時間我身處極大的痛苦中，只能等待康復的那天」。

查雅達後來陷入昏迷，醫師檢查後才發現查雅達有「嚴重的椎間盤突出」，由於神經壓迫過久，才導致她半身癱瘓，甚至失去意識。由於發現的時間太晚，查雅達不但來不及接受治療，最後還因併發症不幸離世。