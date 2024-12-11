擅闖民宅破千次 日本男被逮宣稱：這樣做很紓壓
日本福岡縣近日發生一起離奇的擅闖民宅案，一名男子闖入民宅遭逮捕，不但絲毫沒有悔意，還大言不慚地告訴警方「這是我的興趣」，更自曝自己已經入侵民宅超過1000次，而這麼做全都只是為了體驗那種「緊張又刺激的感覺」。
據ODDITYCENTRAL報導，這起事件發生在福岡縣大宰府市。當時一對夫妻在自家休息，卻發現一名陌生男子闖入自家庭院，便立刻將男子制伏並報警。警方到場後，隨即將男子逮捕，確認擅闖民宅的是37歲的菅原裕太（Yuta Sugawara）。
菅原在警方審訊時大方承認自己擅闖民宅，甚至直言不諱地說：「我不否認自己擅闖了私人住宅，這讓我感到手心冒汗，那種緊張感讓我很紓壓。」警方進一步詢問後，菅原更語出驚人，直言「擅闖別人家裡是我的愛好」，並坦承自己已經闖入不同民宅多達千次。他表示，自己「只是」進入民宅的庭院或住宅周圍，並未進入屋內，貌似不覺得自己的行為有任何問題。
菅原被依涉嫌非法入侵罪名起訴，不過考量到他提到的「1000次」入侵紀錄，警方擔心這可能不只是單一事件，準備擴大調查，並進一步釐清他是否有更嚴重的犯罪行為。
男子的行為引發不少網友討論，有網友擔心，「如果這是他尋求刺激的方式，誰知道他會不會有一天更進一步，從入侵庭院變成闖入室內？」針對此案，警方也呼籲當地居民加強防範，確保自家門窗和院落的安全。
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