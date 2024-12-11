男子受困井底3天哭喊求救 附近居民以為鬧鬼沒人敢幫

日前泰國與緬甸邊境一處森林中，發生一起驚險又荒謬的意外。一名男子不慎墜入一口廢棄的水井裡，不斷對外呼救。雖然附近居民確實聽見了男子的求救聲，卻誤認為是「鬧鬼的叫聲」，沒有人敢前往救援，於是男子就這樣困在井底長達3天。

據ODDITYCENTRAL報導，22歲的中國大陸籍男子劉傳義（Liu Chuanyi，音譯）不慎跌入廢棄的古井裡，這座水井深12公尺，劉男根本無法靠自己爬出來，而且也在墜落的過程中受了傷，只能在井底大聲呼救。

據悉當時劉男在森林裡散步，沒想到卻不小心掉入深井中，因此造成手腕骨折和腦震盪，還一度失去意識。劉男恢復意識後，立刻大聲呼喊求救，希望附近居民聽見能來救他，不過卻遲遲沒有任何人出現。

劉男就這樣困在陰暗潮濕的井底三天三夜，沒有飲水和食物的他，為了保全體力，決定每小時只呼救一次，好藉此節省體力，避免體力耗盡無力求救。一直到後來有人向警方報案，警方到場查看，才發現受困的劉男。

原來附近的村民其實早就聽見劉男求救，只是當地人對靈異傳說深信不疑，擔心「鬼魂作祟」會帶來厄運，沒有人敢靠近這口廢井，還一度以為求救聲是「鬼魂在哭喊」。

由於長時間沒有進食加上受傷，劉男獲救時十分虛弱，被立即送往醫院接受治療。目前他的身體狀況穩定，待恢復後警方將進一步詢問劉男事發過程，以釐清真相。