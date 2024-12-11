快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

聽新聞
0:00 / 0:00

僅1瓶定價2146萬元…日本酒廠挑戰人類創舉 擬在國際太空站釀酒

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本酒示意圖。（美聯社）
日本酒示意圖。（美聯社）

日本知名酒廠今天宣布將挑戰人類在太空空間製造日本酒創舉。根據規劃，最快在2025年下半年用火箭將釀酒原料送到國際太空站，在日本的希望號實驗艙內進行發酵後再帶回地球。

日本每日新聞報導，規劃在太空空間釀造的日本酒只有1瓶，容量為100毫升，預定售價1億日圓（約新台幣2146萬元）。

這個構想是考量到未來人類遷居月球表面後，酒可以為長時間在月球生活增添色彩。至於使用希望號實驗艙是透過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的「有償利用制度」，今年7月已獲同意。

為了發射升空，這間酒廠獲得三菱重工及愛知產業科學技術綜合中心協助，持續進行相關準備。

酒廠方面正在研發專用釀酒裝置，把作為原料的水、米及酵母等裝入專用裝置後，由火箭搭載升空。進入希望號實驗艙後，將由太空人協助把原料及釀造用水混合，再從地球監控酒精濃度進行發酵。

最後，把發酵後得到的約520公克「醪」（MOROMI，類似濁酒狀態）冷凍後帶回地球，再壓榨製成日本酒。扣除用來分析所必要的量後，將裝成限量1瓶的100毫升瓶裝酒販售。

作為這間酒廠的未來目標，還計畫使用據稱存在月球的水資源，在月球表面釀造日本酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

太空人 日本 火箭

延伸閱讀

新北U18／李承洲連13.1局無失分 率花蓮擊敗神奈川晉級

日本首相：日本可在全球晶片領域扮演「核心角色」

日本捐這台移動式心臟超音波儀器 門諾下鄉巡迴醫療更方便

確保安全為要務 日本17架魚鷹機再度停飛

相關新聞

僅1瓶定價2146萬元…日本酒廠挑戰人類創舉 擬在國際太空站釀酒

日本知名酒廠今天宣布將挑戰人類在太空空間製造日本酒創舉。根據規劃，最快在2025年下半年用火箭將釀酒原料送到國際太空站，...

存7000萬爽退休！71歲翁帶妻「搭商務艙」環遊世界 揮霍6年後悔了

根據日媒報導，一名71歲化名為竹內浩一的退休男子，曾任東京一家中小企業部長，努力打拚，65歲時就存到了超過7000萬日圓的積蓄，但是退休6年後，他的存款卻急遽減少，相當後悔。

路邊活春宮！裸體男女不理路人勸阻「當街激戰」 警揭詭異內情

白天化人之下，這對情侶公然在路中「愛愛」？網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶裸露身體在街頭當眾上演「活春宮」...

迴轉壽司資料不見！店員一請求讓顧客頭痛：地獄級難度任務

日本的迴轉壽司近幾年在台灣也紛紛展店，由於菜單選擇性眾多，顧客可以選取想吃的壽司種類。一名日本網友透露在迴轉壽司店用餐完後，結帳時竟被告知點餐資料不見了，要求顧客回想剛才吃了哪些壽司

電影院活春宮！播恐怖片…情侶激戰聲擾全場 開燈見身分更震驚

看恐怖片增加情趣？有韓國網友今年初於社交平台發文指出，他到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟然有1對情侶在座位上演「活春宮」性行為，且聲響徹戲院，也不理其他觀眾指指點點。原PO批評這對情侶行為荒唐，又說等電影結束後開燈，他終於看到2人真面目，感到驚訝。

人臉辨識失效！「和尚剃眼眉」手機不能識別無法付款 店員神來一招絕了

和尚想用電子支付，手機卻認不到人？泰國有一名和尚去雜貨店買東西，正想用手機進行電子支付時，卻無法通過人臉辨識，原來和尚出家時將頭髮、眉毛剃光，導致與原本登記照片不符，令手機無法辨識。店員突發奇想用電工用的黑色電線膠帶貼上和尚的臉上扮成眉毛，竟然成功通過辨識，不少網友大讚店員「有創意」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。