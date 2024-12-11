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存7000萬爽退休！71歲翁帶妻「搭商務艙」環遊世界 揮霍6年後悔了

聯合新聞網／ 綜合報導
71歲的竹內浩一(化名)的退休男子，曾任東京一家中小企業部長，努力打拚，65歲時就存到了超過7000萬日圓(約新台幣1433萬元)的積蓄，但是6年過去了，存款卻急遽減少，相當後悔。 圖／ingimage
71歲的竹內浩一(化名)的退休男子，曾任東京一家中小企業部長，努力打拚，65歲時就存到了超過7000萬日圓(約新台幣1433萬元)的積蓄，但是6年過去了，存款卻急遽減少，相當後悔。 圖／ingimage

根據日媒報導，一名71歲化名為竹內浩一的退休男子，曾任東京一家中小企業部長，努力打拚，65歲時就存到了超過7000萬日圓(約新台幣1433萬元)的積蓄，但是退休6年後，他的存款卻急遽減少，相當後悔。

根據「THE GOLD ONLINE」報導，竹內浩一今年71歲，他在東京一家中小企業擔任部長職務，65歲時就存了超過7000萬日圓的積蓄，並且選擇離開職場，享受退休生活。

竹內浩一退休後和妻子到處出國旅遊，選擇搭乘豪華商務艙、住豪華酒店，認為這是給自己40多年辛苦工作的「獎勵」。此外，因為外出的時間變多，外食的次數也增加，加上遇到朋友或是下屬時，慷慨的本性就會顯現出來，會不自覺得像還在職場時那樣對待他們。

由於長期維持這種生活方式，竹內浩一的積蓄逐漸減少，但他仍想著「我有退休金存款，加上還有25萬日圓(約新台幣5萬元)的年金收入，一切會沒事的」。

然而，他卻接到了一通晴天霹靂的電話，告知他獨居年邁的母親病倒，需要為她付龐大的醫療費用，加上妹妹要翻修老家，一花又是超過數百萬日圓，另外又維修自己家、換新車，所需的費用就更多了。

直到近期，竹內浩一的兒媳生下小孩，他也贊助買房的資金，結果原本充裕的退休金很快就只剩下百萬日圓(約新台幣20萬元)。他表示「我沒有降低生活開銷，甚至隨便使用退休金，甚至不能告訴妻子或妹妹自己快沒錢」，對此，他感到相當後悔。

退休 退休金

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