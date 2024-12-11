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路邊活春宮！裸體男女不理路人勸阻「當街激戰」 警揭詭異內情

香港01／ 撰文／布萊恩
網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶大白天在街道上全裸，當眾上演「活春宮」，就算有人上前勸阻也懶理。圖片來源香港01
網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶大白天在街道上全裸，當眾上演「活春宮」，就算有人上前勸阻也懶理。圖片來源香港01

白天化人之下，這對情侶公然在路中「愛愛」？網上瘋傳1段影片，指阿根廷1對年輕情侶裸露身體在街頭當眾上演「活春宮」，就算有途人上前勸阻也懶理，繼續旁若無人地「激戰」。最終驚動警方介入，2人因公然猥褻罪被捕，目前暫時獲釋。不過，警方調查時發現了另有詭異內情。

全裸男女行人路上演活春宮

綜合當地媒體報導，事發11月30日下午，地點在阿根廷聖菲省羅薩里奧市聖胡安十字路口，當時是日間，1名24歲男子與1名24歲女伴在街頭公然親熱，其中男方脫至全裸，女方則半裸，身旁似有鞋子及衣物，隨即就地進行性行為。

無視途人勸阻繼續愛愛

該對男女在光天化人之下當眾裸露身體親熱，路人目擊事件十分震驚，有人上前勸阻，斥責2人行為不當，但男女不但未有停止，更表現出挑釁態度，繼續愛愛。路人忍無可忍，立即報警求助。

男女被捕　警調查揭詭異內情

警員到場後依「公然猥褻罪」拘捕2人，調查後發現男方的家距離事發地點只有幾米，對2人不回家親熱，反而在街頭公然愛愛感到奇怪。據報2人被捕時神智不清，懷疑受到毒品影響，目前已暫時獲釋放。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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文章授權轉載自《香港01》

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