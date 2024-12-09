人臉辨識失效！「和尚剃眼眉」手機不能識別無法付款 店員神來一招絕了

和尚想用電子支付，手機卻認不到人？泰國有一名和尚去雜貨店買東西，正想用手機進行電子支付時，卻無法通過人臉辨識，原來和尚出家時將頭髮、眉毛剃光，導致與原本登記照片不符，令手機無法辨識。店員突發奇想用電工用的黑色電線膠帶貼上和尚的臉上扮成眉毛，竟然成功通過辨識，不少網友大讚店員「有創意」。

用黑色膠帶扮眉毛

綜合泰媒報導，泰國孔敬省班農通有名45歲和尚於12月1日在當地雜貨店買東西後，正想利用福利卡作手機電子支付時，發現一直無法通過人臉識別。46歲店員解釋，該名和尚剃度前已經是常客，相信出家時剃光了頭髮及眉毛，導致與手機登記的照片不符。幸好店員靈機一動，用黑色膠帶扮成眉毛，猶如卡通《蠟筆小新》的粗眉毛風格。經過同場另1位顧客幫手調整「眉毛」後，最後竟然成功通過人臉辨識。

事件被店內監視器拍下，影片瘋傳後，眾多網友爆笑「太好笑」、「如果想笑，是罪嗎？」，也有人稱讚店員「太懂解決問題」、「神機巧妙！」、「太有創意吧！」，認為她為此事應記一功。

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文章授權轉載自《香港01》