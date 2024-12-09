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電影院活春宮！播恐怖片…情侶激戰聲擾全場 開燈見身分更震驚

香港01／ 文／布萊恩
有韓國網友今年初於社交平台發文指出，他到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟然有1對情侶在座位上演「活春宮」性行為。 圖／ingimage
有韓國網友今年初於社交平台發文指出，他到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟然有1對情侶在座位上演「活春宮」性行為。 圖／ingimage

看恐怖片增加情趣？有韓國網友今年初於社交平台發文指出，他到電影院觀賞超自然驚悚片《破墓》時，竟然有1對情侶在座位上演「活春宮性行為，且聲響徹戲院，也不理其他觀眾指指點點。原PO批評這對情侶行為荒唐，又說等電影結束後開燈，他終於看到2人真面目，感到驚訝。

綜合韓國媒體報導，事發在3月11日，該網友於社群平台發文分享這是一次離譜經歷。他表示，當日下午1點到首爾永登浦1家電影院觀賞驚悚片《破墓》。電影院分上下兩部份，下面是一般座位，上面則為貴賓座位，價格10萬韓元（約2273元台幣），而PO坐在一般座位最後一排。

女子激戰聲響徹戲院

原PO指出，看電影時，一直聽到像呻吟般的聲音，他起初以為是電影音效，不以為意，但愈聽愈感到奇怪，於是環顧四周，發現貴賓座位竟有1對男女在進行性行為。

原PO本想忽略2人行為專心看電影，然而2人持續進行，女方聲音更愈來愈來大響徹戲院，其他觀眾陸續發現指指點點，但該對男女未有理會。

戲院開燈情侶現真面目

原PO補充，待電影結束後開燈，他快速看了該對情侶1眼，發現2人年紀已不小，揶揄「世界變得更好了，這不是色情電影，而是實時性行為影片……他們是年紀不小了，應該去酒店吧」。

原PO又感嘆，本想帶女朋友及未來岳母（女朋友母親）一同看電影，但由於對方沒空，他只有自己1個看電影，現在反而感到興幸，「如果我們一起看，就真的尷尬了」。

事件引來網友熱議，斥責情侶行為離譜，「太噁心了」、「為什麼不能控制自己的性慾？」、「看恐怖片也有這種心情？」、「求觀眾心理陰影面積」。

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文章授權轉載自《香港01》

性行為 活春宮 電影

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