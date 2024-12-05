快訊

獨／台北101高層再異動 20年元老營運長劉家豪將退休

周董太狂！大巨蛋「前輩」林家正也暈倒 台下大咖星光熠熠

明水氣增多降雨熱區擴大 這天再迎冷氣團探低溫！1圖看溫度變化

不舉翁變活塞男！64歲男服偉哥插塑膠瓶無法自拔 下體腫脹流血慘了

香港01／ 撰文：田中貴
男子重振雄風示意圖。圖／Ingimage
男子重振雄風示意圖。圖／Ingimage

香港於2008年前曾發「活塞男」事件，有男子在三號強風訊號下到藍田公園做運動，其間把下體塞進鐵板內的圓孔致「不能自拔」，要消防員出動拯救。而泰國今年4月亦曾發生類似事件，當地1名65歲不舉老翁為了重振雄風，服食3顆「威而鋼」後，嘗試把下體塞入塑膠瓶內測試效果，不料在藥力的影響下，老翁下體出現生理反應，「大鵬展翅」達數小時後藥力仍未散去。老翁因尿意來襲而打算拔出下體，才發現「小弟弟」被困瓶內，不但腫脹流血，而且無法排尿，他苦忍1天後才致電求助，救援人員花了1個小時，小心翼翼切割塑膠瓶，「泰國活塞男」才得以脫困。

服用3顆「威而鋼」後出事

事發於今年4月3日下午2時許揭發，泰國救援基金會接獲求助，指1名65歲老翁在曼谷中家中需要幫忙。人員到場瞭解，看到老翁躺在住所2樓，下體塞入塑膠瓶內，出現腫脹發紅流血的情況，伯伯報稱由於不舉，所以當月2日服用3顆「威而鋼」，並將下體塞入塑膠瓶內，果然如願發揮效果。

藥力數小時仍未消退

但數小時后，藥力沒有消退跡象，加上老翁想小便，所以嘗試把下體拔出，但結果失敗。老翁只有自行切割瓶身，但仍然留下瓶口牢牢箍緊下體，他再也不敢自行切割瓶口。苦等了1天后，老翁的「困境」無法緩解，別無他法只好尷尬求助。

人員了解情況後，使用切割工具花了1個小時小心翼翼割斷瓶口，成功助老翁解困，同時建議他自行求醫。

延伸閱讀：

停車場驚見「活塞男」全裸硬上排氣管 網友：重演《月老》劇

樂極生悲！41歲男約炮酒店激戰暴食壯陽藥增性能 隔天腦出血亡

文章授權轉載自《香港01》

威而鋼 泰國

相關新聞

不舉翁變活塞男！64歲男服偉哥插塑膠瓶無法自拔 下體腫脹流血慘了

香港於2008年前曾發「活塞男」事件，有男子在三號強風訊號下到藍田公園做運動，其間把下體塞進鐵板內的圓孔致「不能自拔」，要消防員出動拯救。而泰國今年4月亦曾發生類似事件，當地1名65歲不舉老翁為了重振雄風，服食3顆「威而鋼」後，嘗試把下體塞入塑膠瓶內測試效果，不料在藥力的影響下，老翁下體出現生理反應，「大鵬展翅」達數小時後藥力仍未散去。老翁因尿意來襲而打算拔出下體，才發現「小弟弟」被困瓶內，不但腫脹流血，而且無法排尿，他苦忍1天後才致電求助，救援人員花了1個小時，小心翼翼切割塑膠瓶，「泰國活塞男」才得以脫困。

偷驗孫子DNA！兩老嫌他長得像亞裔懷疑媳婦出軌 人夫這樣處理

因為長得像媽媽就要偷驗DNA？外國1名男子和韓裔妻子數年前生下長子，和他儼如「餅印」，直至幼子出世不久，長得較像妻子，男子父母覺得幼孫長得較像亞裔，竟懷疑媳婦不忠，趁來訪探孫時偷偷用拭子採取孫兒DNA做檢測，被他撞破。

保溫杯被加精液！男生無悔意校方處罰輕 女教師怒告上法庭

韓國日前有校園被揭發生令人噁心事件！1名高中生趁女教師離開課室時，居然在其保溫杯偷偷加入自己「精液」，導致該教師事後連請4天病假。

《此情可問天》浪漫推手：默詮艾佛利製片40年經典塑造

後來，默詮艾佛利於1980年代後開始逐步踏進歐美古裝作品的領域，以《窗外有藍天》（A Room With A View，1985）入圍奧斯卡8項大獎，並榮獲3項獎後，開啟了他們的黃金盛世。此後推出的《墨利斯的情人》（Maurice，1987）、《此情可問天》（Howards End，1992）、《長日將盡》（The Remains of the Day，1993）在口碑、票房上的成功，使得默詮艾佛利順利打入歐美影壇，成為20世紀末英美古裝劇情片、文學改編片的代表典範，也是引領觀眾窺見英國愛德華時代的重要電影來源。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。