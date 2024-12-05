不舉翁變活塞男！64歲男服偉哥插塑膠瓶無法自拔 下體腫脹流血慘了

香港於2008年前曾發「活塞男」事件，有男子在三號強風訊號下到藍田公園做運動，其間把下體塞進鐵板內的圓孔致「不能自拔」，要消防員出動拯救。而泰國今年4月亦曾發生類似事件，當地1名65歲不舉老翁為了重振雄風，服食3顆「威而鋼」後，嘗試把下體塞入塑膠瓶內測試效果，不料在藥力的影響下，老翁下體出現生理反應，「大鵬展翅」達數小時後藥力仍未散去。老翁因尿意來襲而打算拔出下體，才發現「小弟弟」被困瓶內，不但腫脹流血，而且無法排尿，他苦忍1天後才致電求助，救援人員花了1個小時，小心翼翼切割塑膠瓶，「泰國活塞男」才得以脫困。

服用3顆「威而鋼」後出事

事發於今年4月3日下午2時許揭發，泰國救援基金會接獲求助，指1名65歲老翁在曼谷中家中需要幫忙。人員到場瞭解，看到老翁躺在住所2樓，下體塞入塑膠瓶內，出現腫脹發紅流血的情況，伯伯報稱由於不舉，所以當月2日服用3顆「威而鋼」，並將下體塞入塑膠瓶內，果然如願發揮效果。

藥力數小時仍未消退

但數小時后，藥力沒有消退跡象，加上老翁想小便，所以嘗試把下體拔出，但結果失敗。老翁只有自行切割瓶身，但仍然留下瓶口牢牢箍緊下體，他再也不敢自行切割瓶口。苦等了1天后，老翁的「困境」無法緩解，別無他法只好尷尬求助。

人員了解情況後，使用切割工具花了1個小時小心翼翼割斷瓶口，成功助老翁解困，同時建議他自行求醫。

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文章授權轉載自《香港01》