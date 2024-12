偷驗孫子DNA！兩老嫌他長得像亞裔懷疑媳婦出軌 人夫這樣處理

後來,默詮艾佛利於1980年代後開始逐步踏進歐美古裝作品的領域,以《窗外有藍天》(A Room With A View,1985)入圍奧斯卡8項大獎,並榮獲3項獎後,開啟了他們的黃金盛世。此後推出的《墨利斯的情人》(Maurice,1987)、《此情可問天》(Howards End,1992)、《長日將盡》(The Remains of the Day,1993)在口碑、票房上的成功,使得默詮艾佛利順利打入歐美影壇,成為20世紀末英美古裝劇情片、文學改編片的代表典範,也是引領觀眾窺見英國愛德華時代的重要電影來源。

2024-12-03 10:17