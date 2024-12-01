快訊

迪化街宮廟清晨起火 男一度受困警消獲報急滅火

把握好天氣 周六冷氣團再襲轉濕冷

蔣中正日記／叛軍變烈士 揭當年投誠解放軍的悲慘命運

聽新聞
0:00 / 0:00

友人借錢不還！22歲女遭變性人迫賣淫 日接10嫖客還債

香港01／ 撰文：田中貴
泰國1名22歲女子為朋友做擔保人，協助借到3萬泰銖（約新台幣26851元），唯朋友逃到國外後拒絕還錢，債主因而委託團夥向女子追債，其中1名21歲變性人將女子擄走，沒收其身份證和手機，繼而強迫她下海賣淫。 示意圖／Ingimage
泰國1名22歲女子為朋友做擔保人，協助借到3萬泰銖（約新台幣26851元），唯朋友逃到國外後拒絕還錢，債主因而委託團夥向女子追債，其中1名21歲變性人將女子擄走，沒收其身份證和手機，繼而強迫她下海賣淫。 示意圖／Ingimage

替人做擔保請三思，否則可能招致嚴重後果！泰國1名22歲女子為朋友做擔保人，協助借到3萬泰銖（約新台幣26851元），唯朋友逃到國外後拒絕還錢，債主因而委託團夥向女子追債，其中1名21歲變性人將女子擄走，沒收其身份證和手機，繼而強迫她下海賣淫，唯即使還清友人債務後，變性人仍指女子欠債9萬泰銖（約新台幣80553元），迫她繼續賣身，每日更要招呼10名來自世界多國的嫖客，苦不堪言。

女子忍無可忍下決定逃走，卻遭變性人率團夥上門施襲和試圖將她擄走，即使驚動警方，團夥都沒有退縮，反而聲稱認識警方高層，不擔心會被捕。女子無可奈何下唯有向當地傳媒求助，公開自己的遭遇，希望不再被對方騷擾。

女子被迫賣淫代友還債

22歲女事主本身從事公關工作，接受訪問時仍然表現恐懼，擔心被團夥上門擄走。她於今年6月向記者交代事件來龍去脈，稱本年初為朋友做借貸擔保，協助對方借了3萬泰銖（約新台幣26851元），但朋友隨後逃到外國一去不返，債主收不到還款，即有委託團夥向擔保人追債，女子的噩夢便開始了。

該追債團夥是由1名21歲變性人為首，他們的將女子擄走，說明來意後沒收其手機和身份證，稱無錢還債就必須賣淫接客，還清債務後才會歸還手機和身份證，讓她重獲自由。女子無法還款，只能被迫賣淫，4天後估計已還清債務，唯團夥聲稱她尚要還5,000泰銖（約新台幣4475元）追債費，女子唯有出賣肉體抵債。

舊債還清突再添新債

當女子把追債費都還清後，團夥又稱她與其前男友早前向另1名債主借了9萬泰銖（約新台幣80553元），現在要一併還錢。女子無力反抗下又要繼續皮肉生涯。賣淫近1個月期間，女子每天招待10名嫖客，他們來自美國、印度和韓國等國家，每次收費2,000至3,000泰銖（約新台幣1790至2685元），所有肉金都被團夥沒收，女子最多只能收到小費，當她估計還清所有債務後便立即逃走。

唯團夥知道女子藏在何處，竟然上門試圖抓人，更成功騙取公寓保安員信任，進入公寓找到女子的住處。女子拚命反抗下遭毆打，因而報警求助。在警方的調停下，團夥願意停手，稱會好好商討債務。唯警員離開後，團夥故態復萌，不但對女子施以掌摑、扯髮和怒踩，而且試圖將她拉進1輛私家車內。女子再次反抗及報警，團夥見無法得逞而逃走，過程被公寓閉路電視拍下。

團夥聲稱認識高級警官

女子事後致電2名債主查詢債務狀況，證實她為朋友做擔保的3萬泰銖已還清；至於她與前男友借的9萬泰銖，相關債主稱還沒有收到還款，女子估計涉案團夥是從其手機得知其債務狀況，因而巧立名目誘騙她繼續賣淫，從中私吞皮肉錢。

女子形容目前仍然擔驚受怕，團夥更向她發送訊息，聲稱認識高級警官，即使她報朋警都不會有警員受理。在求助無援下，女子在網上更開她幾乎被擄走的片段，又決定接受媒體訪問，希望公開事件向警方施壓，繼而將團夥緝拿歸案。

延伸閱讀：

東京140女賣淫被捕　38名流鶯幫襯牛郎店陷財困　下海賣身續課金

賤！騙10多歲女友儲同居基金　逼賣淫獻千萬肉金　渣男被捕揭已婚

文章授權轉載自《香港01》

延伸閱讀

別當玻璃心！醫傳授3大心靈處方 化解職場壓力有撇步

從一位公務員之死 看職場霸凌的黑暗真相！8種慣用手段大揭密

人為什麼會生氣？因為在關係中無法守護發自內心「最深層的在乎」

權力越高越可能外遇？研究：如果想要引誘其他人 「我很有信心我會成功」

相關新聞

友人借錢不還！22歲女遭變性人迫賣淫 日接10嫖客還債

替人做擔保請三思，否則可能招致嚴重後果！泰國1名22歲女子為朋友做擔保人，協助借到3萬泰銖（約新台幣26851元），唯朋友逃到國外後拒絕還錢，債主因而委託團夥向女子追債，其中1名21歲變性人將女子擄走，沒收其身份證和手機，繼而強迫她下海賣淫，唯即使還清友人債務後，變性人仍指女子欠債9萬泰銖（約新台幣80553元），迫她繼續賣身，每日更要招呼10名來自世界多國的嫖客，苦不堪言。

2對夫妻醉後激戰！2名人妻同時懷孕各誕女嬰 「他」知道都是自己女兒

現代人性觀念開放，但也要為後代著想吧？外國1名男子在討論區文表示，以往跟妻子喝醉酒時，與男同事及對方妻子一起做「多人運動」，其後2女同時懷孕，各自誕下女兒，卻發現2名孩子異常相似。4名成年人當然記得當年的荒唐事，心裡明白其實2名女童應該都是原PO的親生骨肉，但沒有人敢說出真相。隨着孩子日漸長成，原PO相信女兒已經知道真相。

數學作業太難！10歲男童「報警求救人民保母」 超暖結局曝光

打電話問功課，而他竟打緊急熱線電話求助？美國1名10歲男童早前因不懂做數學功課，於是撥打911緊急求救熱線報警「求助」，女接線生聽到題目後，擔心自己未能提供幫助，便將事件轉介予其他警員。當地1名副警長接到來電，因為當時未有執勤任務，且和男童家的距離相近，便決定親自上門「教做功課」。

賭上性命的脫北之路：北韓政治難民難獲關注

脫北者無法確保旅途一帆風順。縱使脫北者成功離開北韓逃往他國，亦可能成為人口販運的受害者，或遭到邊境警衛隊逮捕並遣返北韓。資料顯示，中國於2023年下旬遣返約600名脫北者，而2024年4月約有60人遭到遣返。一但脫北失敗，將可能被關進管理所（亦稱政治犯收容所），面臨一連串拷問及刑求等不人道待。「與其被送到政治犯收容所，還不如死了更好。」趙恩實透露自己在脫北期間一路隨身攜帶毒藥和刀具，打算萬一真有不測便一了百了。

請2天病假變赤裸腐屍！40歲警衛陳屍宿舍 現場驚悚同事嚇壞

馬來西亞發生恐怖命案，1名任職學院警衛的年約40歲大叔，因身體不適請了2天病假，但病假翌日未上班，同事擔心便上門查看，孰料發現保警衛裸倒斃宿舍內，屍體竟已高度腐爛，更流出血水。死亡現場的恐怖畫面事後在網上廣傳，警方將剖屍調查死因。

18歲少女全裸穿越馬路被撞飛 遭輾拖行10餘公尺駕駛肇逃

過馬路要小心！社交平台X（前稱Twitter）瘋傳1段影片，指墨西哥有18歲女生全裸在繁忙馬路上行走，結果被私家車撞到及拖行十多公尺，肇事車輛更肇事逃逸，女生則需緊急送院搶救。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。