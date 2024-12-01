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2對夫妻醉後激戰！2名人妻同時懷孕各誕女嬰 「他」知道都是自己女兒

香港01／ 撰文：田中貴
1名男子表示，以往跟妻子喝醉酒時，與男同事及對方妻子一起做「多人運動」，其後2女同時懷孕，各自誕下女兒，卻發現2名孩子異常相似。 示意圖／Ingimage
1名男子表示，以往跟妻子喝醉酒時，與男同事及對方妻子一起做「多人運動」，其後2女同時懷孕，各自誕下女兒，卻發現2名孩子異常相似。 示意圖／Ingimage

現代人性觀念開放，但也要為後代著想吧？外國1名男子在討論區文表示，以往跟妻子喝醉酒時，與男同事及對方妻子一起做「多人運動」，其後2女同時懷孕，各自誕下女兒，卻發現2名孩子異常相似。4名成年人當然記得當年的荒唐事，心裡明白其實2名女童應該都是原PO的親生骨肉，但沒有人敢說出真相。隨着孩子日漸長成，原PO相信女兒已經知道真相。

許多網友留言直斥「貴圈真亂」，又指成年人亂性，但卻可能令孩子受苦，要她們接受複雜身世，恐對身心有帶來傷害。

醉後亂性2人妻同時懷孕

原PO在「Reddit討論區」發文表示，該位男同事和妻子一直未能生兒育女，年輕時，原PO與妻子飲醉酒，在沒有做足安全措施的情況下，與他們做「多人運動」，隨後雙方妻子都同時懷孕，且各自誕女兒。4名成年人其後沒有多說半句，各自撫養女兒。

數年後，原PO有了新職業，與家人搬到搬處，其後又搬回同一地區，女兒就讀區內小學，有一天放學回家，女兒表示班上有1名女同學，外貌與她非常相似，儼如雙胞胎姊妹。原PO當然知道所謂女同學，正是該位男同事與妻子所生的女兒，亦是他的親生骨肉，但他沒有對女兒說出真相。

原PO相信女兒已知真相

如今原PO和妻子已經分開，女兒亦已長大成人，且確信她已經知道真相，而她的確有另1名姊妹。

大量網友留言追問「女兒知道真相，又如何？她的反應是什麼？」、「人家為你撫養女兒，還想什麼？」、「好心做足安全措施啦」。有人則抨擊原PO與對方夫婦都為一己私慾而不顧後果，擔心複雜的身世對2名女孩造成難以磨滅的陰影。

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文章授權轉載自《香港01》

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