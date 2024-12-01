數學作業太難！10歲男童「報警求救人民保母」 超暖結局曝光

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香港01／ 撰文：桃樂斯
美國1名10歲男童早前因不懂做數學功課，於是撥打911緊急求救熱線報警「求助」。 示意圖／Ingimage
美國1名10歲男童早前因不懂做數學功課，於是撥打911緊急求救熱線報警「求助」。 示意圖／Ingimage

打電話問功課，而他竟打緊急熱線電話求助？美國1名10歲男童早前因不懂做數學功課，於是撥打911緊急求救熱線報警「求助」，女接線生聽到題目後，擔心自己未能提供幫助，便將事件轉介予其他警員。當地1名副警長接到來電，因為當時未有執勤任務，且和男童家的距離相近，便決定親自上門「教做功課」。

副警長後來成功為男童解決「難題」，並留下1張卡片，上面寫有他的非緊急聯絡電話號碼，並教導男童不能隨便致電緊急熱線，「只有在緊急情況下，如危害生命時才能撥打911熱線」。該名副警長事後笑稱「希望下次他們不會都打電話給我尋求數學幫助」。警區警長就事件讚揚下屬，「我非常自豪我們的辦公室有這樣的警員，他們所做的超越他們的職責」，又期盼將來招募新人時，能找到這般熱心助人的警員，可與民眾保持良好溝通關係。

10歲男童不懂做功課 撥打911熱線報警求助

綜合外媒報導，美國威斯康辛州沙瓦諾縣（Shawano）1名10歲男童因為不懂做數學功課，於是致電911緊急熱線報警求助。事發於11月15日，當時於報案室當值的接線員克勞斯（Kim Krause）接到男童來電，對方態度誠懇，並稱「你好，我知道這不是真正緊急的情況，不應該為此撥打911，但我的確需要有人幫忙解決數學功課的難題，因這問題就像八年級水平，很抱歉浪費了你的時間」。

接線生都唔識 需轉介另1名警員

克勞斯嘗試提供協助，回應指，「雖然我的數學不太好，但可以嘗試一下，那題目是甚麼呢？」。男童遂讀出數學題目內容：

Dividing a number by 10 is the same as finding one-tenth of the number. Use the phrase 'one-tenth of' or the phrase 'ten times' to complete each statement about 1,000.

從題目的意思，是指1個數字除以10，即等於該數字的十分一，需以「十分一」或「10倍」去完成每句關於1,000的題目。這類內容是教導孩子對於數字的小數點或分數的轉化，例如10,000的「十分一」是1,000；而100的「10倍」是1,000。

克勞斯聽到題目後即時「投降」，只能坦言「恐怕我不擅長這個，又表示我已經離開學校40多年了！」，因為不肯定自己是否能夠幫助該男童，所以便嘗試尋找其他人處理這個「緊急求助」個案。幸好當時警局副警長梅森（Chase Mason）未有執勤任務，而且與男童家距離相近，他便決定親自上門提供協助。

副警長親自上門助解難題

梅森事後接受當地媒體訪問時指，到達男童寓所時，對方已經走到門口迎接他，之後他們一起走進屋內，男童已經在桌面準備好數學功課，並清楚指出他不懂的地方。梅森笑言「我不忍心告訴他，我的數學也不是很好」，但當下只能盡力而為，幸好最後只是簡單的小學功課，他亦成功為男童解決「難題」。

副警長：緊急情況方可致電911

梅森之後給男童留下1張卡片，內裡寫上他的非緊急聯絡電話號碼，並告知「只有在緊急情況下，如危害生命時才能撥打911熱線」。他認為男童若然回到學校，同學們都會覺得其大膽行逕很酷，但笑稱「希望下次他們不會都打電話給我尋求數學幫助」。

警長讚揚下屬善舉：感到自豪

警長倫茲納（George Lenzner）事後高度讚揚梅森，指他們警區不時會為社區居民解決困難，如鏟雪和更換郵箱，卻從未接過因為功課需要幫助的電話，「我非常自豪我們的辦公室有這樣的警員，他們所做的超越他們的職責」。倫茲納甚至期盼將來招募新人時，能找到像梅森這般熱心助人的警員，並和民眾保持良好溝通關係。

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文章授權轉載自《香港01》

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