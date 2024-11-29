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請2天病假變赤裸腐屍！40歲警衛陳屍宿舍 現場驚悚同事嚇壞

香港01／ 撰文／布萊恩
馬來西亞1名警衛請了2天病假未歸，同事上門查看發現警衛裸倒斃宿舍內，屍體竟已高度腐爛，更流出血水。示意圖／ingimage
馬來西亞1名警衛請了2天病假未歸，同事上門查看發現警衛裸倒斃宿舍內，屍體竟已高度腐爛，更流出血水。示意圖／ingimage

馬來西亞發生恐怖命案，1名任職學院警衛的年約40歲大叔，因身體不適請了2天病假，但病假翌日未上班，同事擔心便上門查看，孰料發現警衛裸體倒斃宿舍內，屍體竟已高度腐爛，更流出血水。死亡現場的恐怖畫面事後在網上廣傳，警方將剖屍調查死因。

請病假2天後未上班

綜合馬來西亞媒體報導，死者年約40歲，來自沙巴，在甲市某學院擔任警衛。據報導，死者於11月20日告知同事友人身體不適，並於11月21日至22日請了2天病假，但到病假結束翌日仍未如常上班，同事亦未能絡他。朋友擔心下，同日下午約3時到宿舍尋人，沒想到發現他陳屍宿舍內，嚇得馬上報警。

從現場照片看到，死者全身赤裸倒臥床邊地上，附近留有疑似衣物，環境略顯凌亂。死亡現場的照片事後在網上廣傳，詭異情境惹來網友各式猜想。

警方將剖屍調查死因

據報導，死者全身赤裸，遺體已高度腐爛且流出血水，警方把遺體送往甲中央醫院太平間，等候解剖檢驗，以確定其死因。

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文章授權轉載自《香港01》

宿舍 屍體

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