18歲少女全裸穿越馬路被撞飛 遭輾拖行10餘公尺駕駛肇逃

過馬路要小心！社交平台X（前稱Twitter）瘋傳1段影片，指墨西哥有18歲女生全裸在繁忙馬路上行走，結果被私家車撞到及拖行十多公尺，肇事車輛揚長而去，女生則需緊急送院搶救。女生詭異的舉動引起當地民眾關注，揭開了事件的悲傷內情，警方則調查意外過程，並追緝在逃車輛。

全裸女子過馬路被撞倒拖行

這段「全裸女子過馬路」影片自11月12日（星期二）起在Twitter流傳。影片可見，事發時正值夜晚，馬路上車來車往，但有1名全身赤裸女生突然走出馬路，與行車方向逆向前行。

私家車撞倒女生後揚長而去

女生在車流中穿梭，不少車輛駛近時都減速避免碰撞她，但女生則沒有注意交通情況，繼續大步前行，最終左側車道被1輛私家車撞倒後拖行十多公尺，更疑似被車輪輾過。私家車撞人後未停下，而是揚長而去，留下受傷女生躺在地上。

調查揭悲傷內情

據報導，事發11月9日（星期六），地點是墨西哥蒙特雷（Monterrey），捱撞的女生現年18歲，名叫珍妮絲（Luz Janeth），事後被送到醫院接受搶救。

警方正調查案件，並追緝在逃車輛。據當地媒體報導，珍妮絲本身在1家酒吧工作，案發當晚突然被解僱，隨後她赤裸在馬路行走並發生車禍。珍妮絲男友表示，當晚11時曾致電給她，想到酒吧接她下班，但電話一直無人接聽，沒料到會發生如此失常的事故。

女生在車流中穿梭，有車輛駛近時都減速避免撞倒她。（影片截圖）

女生受傷躺在地上，肇事私家車卻揚長而去。（影片截圖）

Arrollan a mujer desnuda en Garza Sada, N.L.



Una mujer que caminaba desnuda y apurada por la avenida Garza Sada, resultó herida tras ser atropellada al sur de Monterrey, en la colonia Caracol



En videos se puede ver como la mujer, identificada como Luz Janeth de 18 años deambula… pic.twitter.com/FpSUeNIsQT — Gamavisión Noticias (@gamavisionmx) 2024年11月11日

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文章授權轉載自《香港01》