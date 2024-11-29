18歲少女全裸穿越馬路被撞飛 遭輾拖行10餘公尺駕駛肇逃
過馬路要小心！社交平台X（前稱Twitter）瘋傳1段影片，指墨西哥有18歲女生全裸在繁忙馬路上行走，結果被私家車撞到及拖行十多公尺，肇事車輛揚長而去，女生則需緊急送院搶救。女生詭異的舉動引起當地民眾關注，揭開了事件的悲傷內情，警方則調查意外過程，並追緝在逃車輛。
全裸女子過馬路被撞倒拖行
這段「全裸女子過馬路」影片自11月12日（星期二）起在Twitter流傳。影片可見，事發時正值夜晚，馬路上車來車往，但有1名全身赤裸女生突然走出馬路，與行車方向逆向前行。
私家車撞倒女生後揚長而去
女生在車流中穿梭，不少車輛駛近時都減速避免碰撞她，但女生則沒有注意交通情況，繼續大步前行，最終左側車道被1輛私家車撞倒後拖行十多公尺，更疑似被車輪輾過。私家車撞人後未停下，而是揚長而去，留下受傷女生躺在地上。
調查揭悲傷內情
據報導，事發11月9日（星期六），地點是墨西哥蒙特雷（Monterrey），捱撞的女生現年18歲，名叫珍妮絲（Luz Janeth），事後被送到醫院接受搶救。
警方正調查案件，並追緝在逃車輛。據當地媒體報導，珍妮絲本身在1家酒吧工作，案發當晚突然被解僱，隨後她赤裸在馬路行走並發生車禍。珍妮絲男友表示，當晚11時曾致電給她，想到酒吧接她下班，但電話一直無人接聽，沒料到會發生如此失常的事故。
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文章授權轉載自《香港01》
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