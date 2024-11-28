太胖搭機要付雙人座位費 美國大尺碼網紅抗議挨批：想辦法減肥

美國大尺碼網紅杰琳（Jaelynn Chaney）經常為大尺碼族群發聲。近期她再次呼籲各航空公司更改政策，不要對大尺碼旅客收取額外座位費用，但此舉卻引來許多網友批評，認為使用者付費很正常，若過重者不想額外付費，就要想辦法減肥。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，杰琳在TikTok影片中抨擊美國現有航空公司政策，目前若旅客需要更大的座位空間，就必須支付多一倍的票價，但杰琳卻認為這樣的規定非常不公平。她在影片中強調，自己並不是要求比別人多的待遇，而是基本需求的尊重。

杰琳過去幾年一直在提倡過重者的權益，尤其是搭機的位置愈來愈小，讓她認為自己有必要發聲。她建議美國應效仿加拿大的「一人一票」（One Person, One Fare）政策。自2008年起，加拿大政府便規定，航空公司要為需要醫療協助的旅客提供免費的額外座位，其中包含過重者。旅客只要提供醫生證明，並在飛行前48小時獲得批准，就不須額外付費。

杰琳說，如果加拿大能夠將過重者的座位視為基本需求，那美國就也能跟進，質疑美國不這麼做是為了讓航空公司牟利。她認為，這麼做根本是在利用大尺碼旅客的不便賺錢，並呼籲航空公司應公平地對待所有乘客。今年六月，杰琳甚至發起聯署，也有4萬人簽署這份請願書，不過大尺碼乘客的處境依舊。

儘管有不少人同意杰琳的看法，但也有許多網友提出質疑和反對意見。有部分網友認為，使用者付費是天經地義，如果乘客占用兩個座位，那就該付雙倍票價。也有網友酸杰琳，與其花時間和航空公司爭論，還不如花心力減肥。