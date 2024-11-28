快訊

對普亭雙標！法國「1原因」稱內唐亞胡豁免逮捕令 學者分析背後原因

早有跡象？中共中央軍委委員苗華遭拔烏紗帽 傳戴頭套被士兵抓走

太胖搭機要付雙人座位費 美國大尺碼網紅抗議挨批：想辦法減肥

聯合新聞網／ 綜合報導
過重乘客若搭乘美國航班，需要為額外座位付費。示意圖，圖片來源／ingimage
過重乘客若搭乘美國航班，需要為額外座位付費。示意圖，圖片來源／ingimage

美國大尺碼網紅杰琳（Jaelynn Chaney）經常為大尺碼族群發聲。近期她再次呼籲各航空公司更改政策，不要對大尺碼旅客收取額外座位費用，但此舉卻引來許多網友批評，認為使用者付費很正常，若過重者不想額外付費，就要想辦法減肥。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，杰琳在TikTok影片中抨擊美國現有航空公司政策，目前若旅客需要更大的座位空間，就必須支付多一倍的票價，但杰琳卻認為這樣的規定非常不公平。她在影片中強調，自己並不是要求比別人多的待遇，而是基本需求的尊重。

杰琳過去幾年一直在提倡過重者的權益，尤其是搭機的位置愈來愈小，讓她認為自己有必要發聲。她建議美國應效仿加拿大的「一人一票」（One Person, One Fare）政策。自2008年起，加拿大政府便規定，航空公司要為需要醫療協助的旅客提供免費的額外座位，其中包含過重者。旅客只要提供醫生證明，並在飛行前48小時獲得批准，就不須額外付費。

杰琳說，如果加拿大能夠將過重者的座位視為基本需求，那美國就也能跟進，質疑美國不這麼做是為了讓航空公司牟利。她認為，這麼做根本是在利用大尺碼旅客的不便賺錢，並呼籲航空公司應公平地對待所有乘客。今年六月，杰琳甚至發起聯署，也有4萬人簽署這份請願書，不過大尺碼乘客的處境依舊。

儘管有不少人同意杰琳的看法，但也有許多網友提出質疑和反對意見。有部分網友認為，使用者付費是天經地義，如果乘客占用兩個座位，那就該付雙倍票價。也有網友酸杰琳，與其花時間和航空公司爭論，還不如花心力減肥。

網紅 美國 航空公司

延伸閱讀

人造彌賽亞 瑞士用「AI耶穌」精通100種語言聽信徒懺悔

影／移情別戀想拋家棄子？ 美3寶爸假裝溺死跑到歐洲私會女子

孩子出生是意外！英國爆離譜虐童案 過去3年寶寶都藏「抽屜裡」

失智95歲嬤拿刀遊蕩 澳洲警竟以電擊槍制伏害其傷重不治

相關新聞

罕見…凝血功能異常 俄國男被貓咪抓傷竟失血過多身亡

俄羅斯日前發生一起離奇悲劇。一名患有糖尿病且血液凝固功能異常的男子，因被家中寵物貓抓傷，竟造成血流不止，最後不幸喪命。

太胖搭機要付雙人座位費 美國大尺碼網紅抗議挨批：想辦法減肥

美國大尺碼網紅杰琳（Jaelynn Chaney）經常為大尺碼族群發聲。近期她再次呼籲各航空公司更改政策，不要對大尺碼旅客收取額外座位費用，但此舉卻引來許多網友批評，認為使用者付費很正常，若過重者不想額外付費，就要想辦法減肥。

男友出軌閨密雙重背叛…女生還被狂騷擾要求去婚禮 網猜真正動機

被男友和閨密「雙重背叛」後，還被邀出席婚禮？外國1名25歲女生發文，指3年前發現男友出軌閨密，難過得和2人斷絕聯絡，近日她突然收到閨密訊息，邀請她出席婚禮，新郎正是背叛他的前男友。縱使已即時拒絕，但她不停收到閨密及前男友電話加訊息「騷擾」，除了用不同號碼攻其不備，還動員親朋，讓她每天收到20至30個不同的電話及訊息，勸她出席婚禮，甚至是事主的母親。

家中有蛇！5米巨蟒藏客廳天花板嚇壞獨居老婦 大蛇躺沙發畫面曝光

馬來西亞近日發生巨蟒闖入民宅的事件，1名獨居老婦向當地民防部求助，指家中出現蛇蹤。民防部派出7名隊員捕蛇，驚訝發現老婦家的天花板上藏著1條約16英尺（約4.9米）長的巨蟒，比他們預期的要大許多。而前來陪同老婦的子女們見到巨蟒從天花板掉落都非常驚訝，所幸發現及時；而隊員們幾經艱難，最終成功捕獲蟒蛇並帶回中心。

一周挑戰川普飲食！英記者體重狂掉、想吐 超慘副作用全曝光

美國總統當選人川普熱愛速食，英國記者模仿川普的飲食習慣一星期，結果令他非常不舒服。

沒愛愛奇蹟生子？美國女獄中受孕 零接觸孩子生父只聽過聲音

美國發生一起非常離奇的監獄懷孕案。佛州一對男女囚犯從未見過面，卻發展出戀情，女方甚至在獄中懷孕生子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。