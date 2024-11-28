男友出軌閨密雙重背叛…女生還被狂騷擾要求去婚禮 網猜真正動機

被男友和閨密「雙重背叛」後，還被邀出席婚禮？外國1名25歲女生發文，指3年前發現男友出軌閨密，難過得和2人斷絕聯絡，近日她突然收到閨密訊息，邀請她出席婚禮，新郎正是背叛他的前男友。縱使已即時拒絕，但她不停收到閨密及前男友電話加訊息「騷擾」，除了用不同號碼攻其不備，還動員親朋，讓她每天收到20至30個不同的電話及訊息，勸她出席婚禮，甚至是事主的母親。

最令人傻眼的是閨密母親來電，指責她未能放下過去，「（她覺得）我應該為她的女兒感到高興」。網民認為事主應堅持封鎖2名背叛者，有人推測他們是想籍事主出席婚禮以減輕罪疚感，「象徵他們被原諒」。

樓主在Reddit討論區發文，3年前她發現約會年半的男友喬什（Josh）出軌閨密安娜（Ana），3人過去常一起出遊，未料被「雙重背叛」，自始斷絕了聯絡。安娜曾想重修舊好，但她封鎖了2人並搬離原居地。

閨密母親致電指樓主應放下過去

直到近月樓主從共同朋友處得知，喬什將和安娜結婚，更收到女方訊息邀請出席婚禮。樓主斷言拒絕，表示已有新戀情，早徹底忘記舊愛，「我不想慶祝2個背叛我的人的婚姻」。

意想不到的是，2人異常堅持要樓主出席，用其他電話發訊息，更找來一些共同朋友說服她出席，甚至找來樓主的媽媽做說客。樓主後來更收到閨密母親的電話「邀請」她出席，她再度拒絕，沒想到竟被伯母教訓，指她應該放下過去，「（她覺得）我應該為她的女兒感到高興」。樓主一聽發火，反問：「如果你女兒被出軌，你會容許她出席嗎？」對方沒有回應，樓主掛線。

樓主之後每天會收到20至30個各方好友及親的電話告訊息，認為被舊愛和閨密「騷擾」，難理解強邀她出席婚禮的動機。

網友推測兩人想「減輕罪惡感」

網友認為樓主應「繼續封鎖二人」、「在社交平台公開表示兩人曾經背叛自己」、「所有叫你出席婚禮人士一律封鎖」制止滋擾。有線民提到，其實舊愛和閨密是想通過樓主出席婚禮，象徵他們「被原諒」，「減輕自己的罪惡感」。

樓主之後更新貼文，重申她的母親也不會出席婚禮，並指身邊朋友都知道兩人曾經背叛自己，所以對朋友們仍力勸自己出席婚禮感覺非常奇怪，她會繼續封鎖叫自己出席婚禮的人。

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文章授權轉載自《香港01》