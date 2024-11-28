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家中有蛇！5米巨蟒藏客廳天花板嚇壞獨居老婦 大蛇躺沙發畫面曝光

香港01／ 撰文：夏洛特
馬來西亞1名獨居老婦向當地民防部求助，指家中出現巨蟒，照片可見蟒蛇盤踞在天花板上。（Facebook圖片）
馬來西亞1名獨居老婦向當地民防部求助，指家中出現巨蟒，照片可見蟒蛇盤踞在天花板上。（Facebook圖片）

馬來西亞近日發生巨蟒闖入民宅的事件，1名獨居老婦向當地民防部求助，指家中出現蛇蹤。民防部派出7名隊員捕蛇，驚訝發現老婦家的天花板上藏著1條約16英尺（約4.9米）長的巨蟒，比他們預期的要大許多。而前來陪同老婦的子女們見到巨蟒從天花板掉落都非常驚訝，所幸發現及時；而隊員們幾經艱難，最終成功捕獲蟒蛇並帶回中心。

綜合馬來西亞媒體報導，事發於11月22日晚間，馬來西亞太平市民防部接獲民眾求救電話，1名獨居在甘文丁（ Kamunting ）甘榜逸布爹路（ Kampung Ayer Putih ）某住所的老婦，指家中出現巨蛇，希望當局派人捕蛇。

民防部隨即派出1隊4人隊伍出動，於晚上約8時到達老婦家中。最初，隊員們在房子周邊搜查卻不見大蛇，忽然老婦在家中聽到天花板上傳出聲響，隊員們懷疑大蛇藏匿天花板之上，所以進行檢查，赫然看到1個非常巨大的蟒蛇。

成員鑿破天花板，讓蟒蛇掉落客廳後再處理。（Facebook影片截圖）
成員鑿破天花板，讓蟒蛇掉落客廳後再處理。（Facebook影片截圖）

蟒蛇實際體長比預期大許多

有份參與捕蛇的成員費祖指，蟒蛇體長「超出預料」，長約16英尺（約4.9米），他們卻只有4名成員到場，而且帶來裝蛇的籠子太小，急需請求增援。在等到另外3名成員帶了較大的蛇籠到場後，團隊才展開捕蛇行動。由於天花板上方過於狹窄，捕蛇行動受阻，成員只能鑿破天花板，讓蟒蛇掉落客廳後再處理。

其間，老婦曾致電把家中出現巨蟒的情況告知在其他地方居住的子女，故子女們都已趕到老婦家中，結果一家7口一起看到從天花板掉落的大蟒蛇，全都被嚇了一跳。據知，該名老婦於11月21日已在住所範圍看到過蛇蹤，並向民防部撥出求助電話，但當時民防部派成員到場險查卻沒有任何發現。

從太平民防隊上傳到Facebook的照片及影片可見，巨蟒從天花板鑿開的洞中掉落後，橫躺在客廳沙發上，其體型巨大，差不多橫跨整面牆壁。巨蟒面對民防部成員圍捕時，曾一度逃竄進廁所內躲藏，而7名隊員最後費盡力氣才把蟒蛇制伏並關到蛇籠中。

民防部成員透露，巨蟒被捕時腹部沒有隆起，相信尚未進食，而事發住宅附近有河流及油棕園，不排除因此引來蟒蛇。

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文章授權轉載自《香港01》

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