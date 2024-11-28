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一周挑戰川普飲食！英記者體重狂掉、想吐 超慘副作用全曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
去年1月，川普招待訪問白宮的大學美式足球冠軍隊吃速食，他自己也是速食愛好者，30日才在推特公布自己不掉髮的祕密，就是「愛吃麥當勞薯條」。路透／Abaca Press 梁采蘩
去年1月，川普招待訪問白宮的大學美式足球冠軍隊吃速食，他自己也是速食愛好者，30日才在推特公布自己不掉髮的祕密，就是「愛吃麥當勞薯條」。路透／Abaca Press 梁采蘩

美國總統當選人川普熱愛速食，英國記者模仿川普的飲食習慣一星期，結果令他非常不舒服。

川普雖然曾承諾要「讓美國再次健康」，卻轉頭又和屬意的衛生部長小羅勃甘迺迪大吃麥當勞。不過小羅勃甘迺迪對川普的飲食習慣頗有微詞，曾在Podcast節目中直言川普不是吃肯德基就是大麥克，「簡直就是毒藥」。

根據《每日電訊報》報導，川普幾乎不吃早餐和午餐、晚餐吃速食、每天喝12瓶健怡可樂取代水、點心是多力多滋。《每日電訊報》的記者戴維斯（Gareth Davies）模仿川普的飲食習慣一星期，並記錄下來。

早、午餐時段戴維斯只能靠健怡可樂和多力多滋撐過去，這讓他非常不舒服，「我覺得我要吐了」。而且營養成分太少，下午3點戴維斯就已飢腸轆轆。

晚餐時段戴維斯可以用麥當勞、肯德基、披薩等速食填飽自己，但是吃完披薩的隔天，「披薩的味道從我的毛孔裡滲出，有點噁心」。牛排是唯一一道非速食料理，也是戴維斯這一周挑戰以來吃過最好吃的東西。

在模仿川普飲食的這一星期中，戴維斯的手總是冰冷，且開始脫皮，汗水也變得濃稠。他也幾乎沒有去廁所，甚至要逼自己「努力上廁所」，「我的尿就像在擠蜂蜜，但聞起來是牛肉味」，而大號也非常痛苦。

最驚人的是戴維斯的體重竟然少了2.6公斤，但是營養師警告，這並不是減肥的好方法，體重會減輕可能只是因為缺乏攝取水分導致脫水。而戴維斯在這一周中最渴望的的確是水，不論是運動後，還是半夜渴醒，他都只能喝健怡可樂，因此挑戰一結束他就立刻灌水，「我一生中從未如此渴望喝一杯水」。

營養師表示，過多的加工食品、飽和脂肪、碳水化合物都會導致血糖飆升，也缺乏纖維，而健怡可樂含有的人造甜味劑「阿斯巴甜」可能致癌。戴維斯統整了5天的飲食內容、總熱量、運動、精力指數和睡眠品質，平均一天約攝取2600卡路里，但這一周他都感覺非常不舒服，「坦白說，我不太明白川普怎麼還活著」。

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