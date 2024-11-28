沒愛愛奇蹟生子？美國女獄中受孕 零接觸孩子生父只聽過聲音

美國發生一起非常離奇的監獄懷孕案。佛州一對男女囚犯從未見過面，卻發展出戀情，女方甚至在獄中懷孕生子。

根據《鏡報》報導，美國佛羅里達州一名女囚犯黛西（Daisy Link）和一名男囚瓊（Joan Depaz）分別因各自的謀殺案入獄。黛西從2022年關押至今，期間發現從通風口可以聽見不同樓層的聲音，也因此和瓊搭上線，兩人透過通風口聊天、傳紙條、照片等，發展出另類的「柏拉圖式戀愛」。

瓊表示自己一直都很想要一個孩子，但由於身陷牢獄，這個夢想遙不可及，而黛西可以、也很樂意幫助他完成這個夢想。

瓊開始制定受孕計畫。由於兩人的通風口是互通的，黛西垂掛一條線進瓊牢房裡的通風口，瓊每天都把精液放進保鮮膜裡，像捲菸草一樣捲起來，再綁在線上，黛西拉動繩子收回後，把精液塗在「陰道炎給藥器」上，送進自己體內。

這樣的行為持續了一個月左右，黛西就發現自己懷孕了，今年6月平安產下一名女嬰，現在由瓊的媽媽照顧。醫生表示，雖然透過這種方式懷孕的機率非常小，但的確是有可能發生的。

黛西形容女兒是「奇蹟寶寶」，而瓊把黛西比喻成「聖母馬利亞」。兩人現在被關在不同監獄，但彼此仍可以透過電話交談，也能和女兒視訊。