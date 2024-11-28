感恩節醃火雞直接丟大鹽湖？美國人這招太狠了
在美國人準備以山珍海味慶祝感恩節之際，猶他州公園管理人員發出公告，警告新手廚師別在大鹽湖（Great Salt Lake）裡醃火雞。
法新社報導，公園管理人員之所以發出上述警告，是因為發現湖中漂著一隻火雞，似乎是某個想趕在佳節到來前把雞醃好的人不慎遺落。
大鹽湖州立公園本週在社群媒體貼文說：「這是一年一度的提醒，別在大鹽湖醃火雞。」
「不僅就醃製而言湖水鹽度太鹹，湖面波浪也可能非常大，你很有可能會跟這個人一樣，整隻雞都飛了。」
貼文還附上一張火雞屍首照，商品包裝都沒拆，上面還沾著一些草和泥土。
大鹽湖是世界上最大的內陸鹹水湖之一。
人類活動對猶他州重要景點大鹽湖帶來巨大壓力，2022年，由於農業和採礦業過度消耗加上長年乾旱，大鹽湖水位驟降至有史以來最低。
湖水越來越鹹，導致當地經濟主要收入來源豐年蝦開始死亡。
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