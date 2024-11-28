快訊

賭命逃出北韓！脫北者們為何不受外界關注？

LINE內建表情貼不見了？官方大改版網嚇「變好色又變醜」 1方法恢復舊版本

12強賽／林昱珉先「當兵」再返美打拼 父老友：明年有望上大聯盟

感恩節醃火雞直接丟大鹽湖？美國人這招太狠了

中央社／ 洛杉磯27日綜合外電報導

美國人準備以山珍海味慶祝感恩節之際，猶他州公園管理人員發出公告，警告新手廚師別在大鹽湖（Great Salt Lake）裡醃火雞。

法新社報導，公園管理人員之所以發出上述警告，是因為發現湖中漂著一隻火雞，似乎是某個想趕在佳節到來前把雞醃好的人不慎遺落。

大鹽湖州立公園本週在社群媒體貼文說：「這是一年一度的提醒，別在大鹽湖醃火雞。」

「不僅就醃製而言湖水鹽度太鹹，湖面波浪也可能非常大，你很有可能會跟這個人一樣，整隻雞都飛了。」

貼文還附上一張火雞屍首照，商品包裝都沒拆，上面還沾著一些草和泥土。

大鹽湖是世界上最大的內陸鹹水湖之一。

人類活動對猶他州重要景點大鹽湖帶來巨大壓力，2022年，由於農業和採礦業過度消耗加上長年乾旱，大鹽湖水位驟降至有史以來最低。

湖水越來越鹹，導致當地經濟主要收入來源豐年蝦開始死亡。

景點 社群媒體 美國

延伸閱讀

感恩節前交易清淡 道瓊下跌138點、輝達和戴爾拖累那指

開唱強撞周杰倫大巨蛋 蕭秉治吐露1理由：不遺憾！

法國城堡真便宜？專家：法國人都不敢碰

股神感恩節提忠告 巴菲特：遺囑先讓子女讀一讀

相關新聞

感恩節醃火雞直接丟大鹽湖？美國人這招太狠了

在美國人準備以山珍海味慶祝感恩節之際，猶他州公園管理人員發出公告，警告新手廚師別在大鹽湖（Great Salt Lake...

人夫撞破姐夫出軌！妻阻向懷孕姐姐告密變冷戰 1事網友細思極恐

為何要隱瞞姐夫出軌？外國有人夫最近在和朋友吃飯時，意外看到姐夫親吻陌生女子，撞破對方出軌，他告訴妻子應告知大姨，即妻子的姐姐真相。疑因姊妹關係欠佳，妻子認為應和姐夫商量，否則只會破壞別人婚姻，人夫不同意，決定私下告訴大姨。妻子知情後力斥他破壞別人家庭幸福，一直和他冷戰拒絕對話，他擔心可能會因此離婚收場。

不滿2名愛孫被捏痛 保母一家涉虐殺20歲智障女！警拘7男女

馬來西亞發生智障女被保母一家打死的恐怖謀殺案。1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保母的2名孫子孫女，保母一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者女親友事後揭發事件報案。警方經調查後拘捕7名華裔男女，包括保母和其4名親屬。

孩子出生是意外！英國爆離譜虐童案 過去3年寶寶都藏「抽屜裡」

英國一名女子因為認為孩子是「意外出生」，竟將女兒藏在床底抽屜長達三年。目前已經3歲的幼童一直到3歲生日前幾週才被人發現，女童從未接觸陽光與新鮮空氣，體重也嚴重過輕，外表看起來就像不滿十個月大，而狠心的媽媽最終則因嚴重虐童被判7年半有期徒刑。

影／移情別戀想拋家棄子？ 美3寶爸假裝溺死跑到歐洲私會女子

美國威斯康辛州日前發生一起奇怪的「命案」，一名3寶爸在划橡皮艇後失蹤，創造出已經溺斃的假象，但時隔數月後被發現他現身歐洲，原來是靠著「裝死」拋家棄子，和疑似小三的女子移居東歐，展開全新人生。

全球最長壽家族！9兄弟姐妹年齡總和逾861歲 午餐必吃這3食物　

義大利的梅利斯家族（Melis family）有9個兄弟姊妹，他們的年齡總和有861歲，成為全球最長壽家族，打破金氏世界紀錄。專家發現，他們午餐必吃3種食物，或有助於長壽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。