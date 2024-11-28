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不滿2名愛孫被捏痛 保母一家涉虐殺20歲智障女！警拘7男女

香港01／ 撰文／田中貴
1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保母的2名孫子孫女，保母一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者女親友事後揭發事件報案。示意圖。圖／ingimage
1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保母的2名孫子孫女，保母一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者女親友事後揭發事件報案。示意圖。圖／ingimage

馬來西亞發生智障女被保母一家打死的恐怖謀殺案。1名20歲華裔智障女子懷疑因斥責及捏了保母的2名孫子孫女，保母一家懷恨在心，怒剃智障女頭髮，然後用木棍和熨斗把她毆打致死，死者女親友事後揭發事件報案。警方經調查後拘捕7名華裔男女，包括保母和其4名親屬。

死者母親聘保母照顧智障女兒

據了解，20歲女死者身材瘦小，患有智力殘疾，無法照顧自己，其母親3年前以每個月200令吉（約新台幣1,465元）費用，聘請案中保母。女死者住在沙登拉也（Serdang Raya）寓所，日常由保母照顧，豈料釀成悲劇。

沙登警區主任安巴拉甘助理總監交代案情指，警方本年1月21日中午12時許，接獲死者胞姐的報案，懷疑女死者在住所遭人群毆身亡，警方隨即展開調查，同日拘捕4名華裔男子及3名華裔女子，年齡介於25至79歲。

因斥責及捏保母2孫子惹殺身禍

安巴拉甘指出，經初步調查後，女死者懷疑生前斥責及捏過保母的3歲孫子及2歲孫女，因而被保母一家用手、長棍和熨斗等反覆毆打，導致身體多處地方受傷，最終死亡。其中5名被捕人是親屬關系，分別是保母、保母父親、兒子、乾弟和女婿，警方目前引用《刑事法典第302（謀殺）條文》調查案件，繼續扣查其中2名男子及2名女子長達7天調查，其餘3名被捕人獲准保釋。

女死者被剃光頭

死者的遺體已送往醫院剖驗，有媒體稱，女死者生前被剃光頭髮，有人更持木棍猛打其身體多處位置包括後腦位置，導致傷痕累累，最終傷重死亡。所有被捕人關係，以及女死者斥責及捏痛小童的過程則有待有調查確認。

另外，1名相信是女死者的親友將案件經過及死者傷勢照片上傳至社交媒體，同時怒斥涉案人士，相片資料引起各界關注，當地媒體嘗試作出聯絡跟進，惟對方不但拒絕受訪，而且事後刪除帖文。

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文章授權轉載自《香港01》

保母 死亡 殺人 華裔 馬來西亞

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