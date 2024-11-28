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人夫撞破姐夫出軌！妻阻向懷孕姐姐告密變冷戰 1事網友細思極恐

香港01／ 撰文／蘇菲亞
夫妻爭吵示意圖／Ingimage
夫妻爭吵示意圖／Ingimage

為何要隱瞞姐夫出軌？外國有人夫最近在和朋友吃飯時，意外看到姐夫親吻陌生女子，撞破對方出軌，他告訴妻子應告知大姨，即妻子的姐姐真相。疑因姊妹關係欠佳，妻子認為應和姐夫商量，否則只會破壞別人婚姻，人夫不同意，決定私下告訴大姨。妻子知情後力斥他破壞別人家庭幸福，一直和他冷戰拒絕對話，他擔心可能會因此離婚收場。

網友力挺人夫做法，質疑其妻道德觀有問題，許多人又關注妻子為何如此包庇姐夫，懷疑妻子也其身不正背夫偷吃，而東窗事發後發生的1件事，更令網友懷疑他的妻子和姐夫有染。

吃飯撞破姐夫親吻陌生女子

樓主早前在Reddit討論區發文，他今年27歲已和妻子結婚3年，妻子對上有名30歲的姐姐，姊妹關係很差。他早前和朋友聚餐，發現姐夫和1名女子吃飯，想打招呼之際驚見2人親吻，懷疑姐夫出軌，馬上將此事告知妻子。回家後，妻子極力反對告訴姐姐，認為應找姐夫商量，尤其姐姐正懷孕，「實話實說」只會破壞他們婚姻幸福。

樓主反對隱瞞，私下到姐姐住所爆料，姐姐抱有懷疑更要求他離開，過了幾小時，姐姐致電哭訴丈夫真的出軌，已先搬走，他好心提醒如果需要經濟援助大可開口。未幾，姐夫致電其妻子，說姐姐搬走了，樓主回家後被妻子鬧爆，批評他破獲了姐姐的人生和家庭幸福，他反擊自己當姐姐是家人才決定坦白。

妻憂破壞姐姐家庭 力阻告密

妻子事後拒絕再對話，雙方陷入冷戰，由於妻子不願溝通，他一氣下說如果因此要離婚可以照辦，「我想我已毀了自己的婚姻，不知道我的所為是否正確」。

網友力挺樓主做法，「是你妻子道德觀有點問題」、「妻子很討厭姐姐吧！」、「她很享受看到姐姐被欺騙」，事件中妻子極力保護出軌的姐夫，眾人認為已超越討厭姐姐的程度，「要麼是早知情，要麼自己也出軌」、「如果我是你我要張開一隻眼睡覺，你妻子道德標準有問題」、「試試看妻子手機」。

妻維護出軌姐夫 網友指可疑

不少人提到，「你妻子對於出軌的態度令人擔憂」，為何姐夫在東窗事發後，要先打給妻子，而不是找樓主對質，懷疑姐夫和樓主妻子有染，「有沒有懷疑你妻子可能是姐夫其中一位小三？」。

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文章授權轉載自《香港01》

Reddit 人夫 冷戰 出軌 姐姐 婚姻

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