孩子出生是意外！英國爆離譜虐童案 過去3年寶寶都藏「抽屜裡」

英國一名女子因為認為孩子是「意外出生」，竟將女兒藏在床底抽屜長達三年。目前已經3歲的幼童一直到3歲生日前幾週才被人發現，女童從未接觸陽光與新鮮空氣，體重也嚴重過輕，外表看起來就像不滿十個月大，而狠心的媽媽最終則因嚴重虐童被判7年半有期徒刑。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生於2020年至2023年間。該女子生下女嬰後，為了不讓伴侶和其他孩子發現女嬰的存在，竟然把她藏在臥室的床底抽屜裡，一藏就是3年。日前女子出門時，伴侶在家意外聽到孩子的哭聲進房間查看，才揭露這起駭人聽聞的虐童事件。

女童被發現時嚴重營養不良。她的頭髮打結、身體畸形，身上長滿了疹子，甚至對自己的名字沒有反應。據悉她一直以來被放在抽屜裡養大，女子因為意外懷孕，加上跟女嬰生父感情不好，始終認為女兒「不是家庭的一部分」。

女子在警方偵訊時坦承，當初自己並不知道自己已經懷孕了，所以生產時「非常害怕」，後來只好把孩子藏在抽屜裡。社工表示，得知此案後到家中探訪，女子對這個孩子完全沒有感情，只冷漠地告訴她孩子的「床」就是抽屜。

法官艾弗雷特（Steven Everett）表示，這是他從業46年來見過最嚴重的虐童案。他認為這名女子不只剝奪了女童應得的愛與關懷，還讓她過著「行屍走肉」般的生活。

檢方認為，儘管女子聲稱是因疫情和精神問題才導致行為失當，但這樣的照顧方式根本就是虐嬰，不可原諒。女子最終被判處7年半有期徒刑，並裁定女子的身份不得公開，以藉此保護孩子的隱私。