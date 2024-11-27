快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

南韓首爾破紀錄大雪影響逾200航班 傳2人喪命多人傷、各地停電

影／移情別戀想拋家棄子？ 美3寶爸假裝溺死跑到歐洲私會女子

聯合新聞網／ 綜合報導
美國男子博格沃特營造溺斃假象，實則跑到歐洲與一名女子會合。示意圖／ingimage
美國男子博格沃特營造溺斃假象，實則跑到歐洲與一名女子會合。示意圖／ingimage

美國威斯康辛州日前發生一起奇怪的「命案」，一名3寶爸在划橡皮艇後失蹤，創造出已經溺斃的假象，但時隔數月後被發現他現身歐洲，原來是靠著「裝死」拋家棄子，和疑似小三的女子移居東歐，展開全新人生。

ODDITYCENTRAL報導，今年8月12日，44歲的博格沃特（Ryan Borgwardt）在威斯康辛州沃特敦（Watertown）綠湖（Green Lake）划橡皮艇後失聯。當時他的橡皮艇翻覆，駕駛的車輛停在附近公園，人就這樣人間蒸發。由於附近漁民在隔日發現他的釣竿和工具箱，讓家人以為他已經不幸溺斃。

然而，過去幾個月警方始終找不到他的屍體，警方進一步調查後發現，男子失蹤隔日護照有入境加拿大的紀錄，詳細追查後才知道這是一起「為愛裝死」的案件。

原來博格沃特早在幾個月前就擬定裝死計畫。他在湖邊藏了一輛電動腳踏車，將手機丟進湖中製造溺斃假象，把橡皮艇翻覆後，用兒童用充氣艇悄悄返回岸邊，再騎腳踏車抵達麥迪遜（Madison）。抵達麥迪遜後他搭車到底特律，入境加拿大並以新護照飛往歐洲。

博格沃特於11月11日透過影片表示自己「安全無虞」，但對於拋下妻兒的動機隻字未提。綠湖縣警長波多爾（Mark Podoll）透露，博格沃特聲稱是因「個人問題」才裝死。不過有傳言指出，他已經與一位烏茲別克籍女子在東歐共築愛巢。

警方發現，博格沃特失蹤前更換了電腦硬碟、清空搜尋紀錄，還為家人買了37.5萬美元（約1214萬台幣）的壽險，更將部分資金轉移到海外帳戶。儘管博格沃特對家人和美國相關單位的損失表達歉意，但他說自己擔心回國後要面對親友的責難，目前仍不願回家。

外遇 失蹤 美國

延伸閱讀

寮國旅遊歡慶畢業誤喝假酒 兩名澳洲青少女慘死他鄉

人造彌賽亞 瑞士用「AI耶穌」精通100種語言聽信徒懺悔

太晚進食與糖尿病風險增加有關 研究：下午5點後就不該吃了

影／AI意識覺醒？一機器人叫眾機器人「回家」 同類乖乖照做

相關新聞

孩子出生是意外！英國爆離譜虐童案 過去3年寶寶都藏「抽屜裡」

英國一名女子因為認為孩子是「意外出生」，竟將女兒藏在床底抽屜長達三年。目前已經3歲的幼童一直到3歲生日前幾週才被人發現，女童從未接觸陽光與新鮮空氣，體重也嚴重過輕，外表看起來就像不滿十個月大，而狠心的媽媽最終則因嚴重虐童被判7年半有期徒刑。

影／移情別戀想拋家棄子？ 美3寶爸假裝溺死跑到歐洲私會女子

美國威斯康辛州日前發生一起奇怪的「命案」，一名3寶爸在划橡皮艇後失蹤，創造出已經溺斃的假象，但時隔數月後被發現他現身歐洲，原來是靠著「裝死」拋家棄子，和疑似小三的女子移居東歐，展開全新人生。

全球最長壽家族！9兄弟姐妹年齡總和逾861歲 午餐必吃這3食物　

義大利的梅利斯家族（Melis family）有9個兄弟姊妹，他們的年齡總和有861歲，成為全球最長壽家族，打破金氏世界紀錄。專家發現，他們午餐必吃3種食物，或有助於長壽。

AV一度大賣！「4千人斬」77歲富豪離奇慘死 女優嫩妻涉案揭床事內幕

日本和歌山縣的77歲富豪野崎幸助，生前風流成性，號稱有「4000人斬」，2018年傳出在與AV女優須藤早貴婚後3個月離奇身亡，且遺體內驗出大量興奮劑，須藤早貴被高度懷疑意圖謀財害命。案發3年後，警方找到決定性證據，認定須藤早貴涉嫌重大將其逮捕。這起當年震驚全日本的案件審判日前來到最後階段，須藤早貴18日遭檢方正式求處無期徒刑，預計12月12日判決結果將出爐。

醫院暗藏春色！醫師院內床戰成人網美 白袍縱慾片外流慘丟飯碗

謎片情節真實上演？巴西一名醫師於值班期間，邀約成人網紅在醫院發生性行為，期間不僅大玩醫療設備，過程還被網紅拍成一部露骨性愛影片並公開，相關影像在社群媒體上瘋傳。院方事後查證影片屬實，隨即開除該名醫師，網紅則因擅自外流私密片遭網友砲轟。

日本北海道札幌電視塔高度「縮水」 原來與這原因有關

日本北海道的札幌電視塔（さっぽろテレビ塔）是當地著名地標，其147.2公尺的高度令它成為北海道的其中一座最高建築物。不過負責營運電視塔的公司11月25日表示，塔高並非眾所周知的147.2公尺，而是14

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。