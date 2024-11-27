影／移情別戀想拋家棄子？ 美3寶爸假裝溺死跑到歐洲私會女子

美國威斯康辛州日前發生一起奇怪的「命案」，一名3寶爸在划橡皮艇後失蹤，創造出已經溺斃的假象，但時隔數月後被發現他現身歐洲，原來是靠著「裝死」拋家棄子，和疑似小三的女子移居東歐，展開全新人生。

據ODDITYCENTRAL報導，今年8月12日，44歲的博格沃特（Ryan Borgwardt）在威斯康辛州沃特敦（Watertown）綠湖（Green Lake）划橡皮艇後失聯。當時他的橡皮艇翻覆，駕駛的車輛停在附近公園，人就這樣人間蒸發。由於附近漁民在隔日發現他的釣竿和工具箱，讓家人以為他已經不幸溺斃。

然而，過去幾個月警方始終找不到他的屍體，警方進一步調查後發現，男子失蹤隔日護照有入境加拿大的紀錄，詳細追查後才知道這是一起「為愛裝死」的案件。

原來博格沃特早在幾個月前就擬定裝死計畫。他在湖邊藏了一輛電動腳踏車，將手機丟進湖中製造溺斃假象，把橡皮艇翻覆後，用兒童用充氣艇悄悄返回岸邊，再騎腳踏車抵達麥迪遜（Madison）。抵達麥迪遜後他搭車到底特律，入境加拿大並以新護照飛往歐洲。

博格沃特於11月11日透過影片表示自己「安全無虞」，但對於拋下妻兒的動機隻字未提。綠湖縣警長波多爾（Mark Podoll）透露，博格沃特聲稱是因「個人問題」才裝死。不過有傳言指出，他已經與一位烏茲別克籍女子在東歐共築愛巢。

警方發現，博格沃特失蹤前更換了電腦硬碟、清空搜尋紀錄，還為家人買了37.5萬美元（約1214萬台幣）的壽險，更將部分資金轉移到海外帳戶。儘管博格沃特對家人和美國相關單位的損失表達歉意，但他說自己擔心回國後要面對親友的責難，目前仍不願回家。