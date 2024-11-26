AV一度大賣！「4千人斬」77歲富豪離奇慘死 女優嫩妻涉案揭床事內幕

日本和歌山縣的77歲富豪野崎幸助，生前風流成性，號稱有「4000人斬」，2018年傳出在與AV女優須藤早貴婚後3個月離奇身亡，且遺體內驗出大量興奮劑，須藤早貴被高度懷疑意圖謀財害命。案發3年後，警方找到決定性證據，認定須藤早貴涉嫌重大將其逮捕。這起當年震驚全日本的案件審判日前來到最後階段，須藤早貴18日遭檢方正式求處無期徒刑，預計12月12日判決結果將出爐。

2018年，野崎幸助與須藤早貴閃婚，每月給予女方100萬日圓（約新台幣21.2萬元）零用錢，卻傳出結縭僅3個月男方就有小三，家中女傭經常聽到兩人爭吵聲響，野崎幸助意外暴斃前更曾提出要與須藤早貴離婚。

野崎幸助死因確認為急性興奮劑中毒，經過警方3年調查獲取決定性證據後，檢方旋即指控須藤早貴為了得到大筆遺產，涉嫌利用興奮劑謀殺野崎幸助，並指出，根據野崎幸助遭毒殺的時間點，須藤早貴是唯一能讓他服用興奮劑的人。

綜合日媒報導，日前開審時，須藤早貴已承認與野崎幸助結婚是貪圖他的財產，婚姻期間兩人更從未發生性行為，並堅持否認涉案，指出興奮劑是野崎幸助委託她購買，每月能取得逾20萬零用錢的自己並沒有殺人動機。

這起富豪懸疑殺人事件，當年占據日本社會新聞版面，須藤早貴於2021年遭逮捕的消息傳出後，她早年拍攝的AV作品更一度大賣，人氣遠超三上悠亞等知名AV女優。