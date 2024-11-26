醫院暗藏春色！醫師院內床戰成人網美 白袍縱慾片外流慘丟飯碗

謎片情節真實上演？巴西一名醫師於值班期間，邀約成人網紅在醫院發生性行為，期間不僅大玩醫療設備，過程還被網紅拍成一部露骨性愛影片並公開，相關影像在社群媒體上瘋傳。院方事後查證影片屬實，隨即開除該名醫師，網紅則因擅自外流私密片遭網友砲轟。

綜合外媒報導，巴西一名情色網美布麗達（Brida Nunes），光是在Instagram上就擁有83.3萬名追蹤者，身材火辣、作風大膽的她在成人平台小有名氣，主要靠販賣情慾照和影片維生。日前，她發布在巴西某醫院與醫師交纏的性愛影片，引發外界關注。隨後，院方以不恰當地將醫療資源和設施用於個人目的為由，宣布解雇該名醫生。

這起醫院情色醜聞被揭發後，布麗達遭受網上輿論圍剿，許多鄉民認為，她根本不應該在醫院從事性行為，也不該將影片公開導致醫師被解雇。對此，布麗達也拍影片反擊，澄清是醫生邀請她在醫院見面，並在雙方同意的情況下錄製影片。

布麗達指出，這起事件是她職業生涯的一部分，醫生也應對所發生的事情負責，但在影片曝光後，沒有看到有人批評過男方，「一如既往，女性應該承擔最大的責任」。