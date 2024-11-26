日本北海道札幌電視塔高度「縮水」 原來與這原因有關
日本北海道的札幌電視塔（さっぽろテレビ塔）是當地著名地標，其147.2公尺的高度令它成為北海道的其中一座最高建築物。不過負責營運電視塔的公司11月25日表示，塔高並非眾所周知的147.2公尺，而是144公尺。
《讀賣新聞》26日報導，札幌電視塔在1957年落成時，高度確是147.2公尺，但它在2005年進行天線工程後，塔高就減少3.2公尺，惟當時大家都不知道縮水一事。
報導提到，連營運公司都不清楚天線縮短的細節，但日本放送協會（NHK）曾在2005年移除部分天線，因此估計電視塔在當時「變矮」。另方面工程結果沒有向外界公布，因此札幌市的資料及觀光指南都繼續將電視塔高度標示為147.2公尺。
日本文化審議會22日正就札幌電視塔列為國家物質文化遺產進行諮詢，營運公司表示，希望藉此大家都可以記住電視塔的新高度。
延伸閱讀：
日本都道府縣魅力排行榜…北海道連續16年稱霸 茨城不再「包尾」
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言