日本北海道札幌電視塔高度「縮水」 原來與這原因有關

日本北海道的札幌電視塔（さっぽろテレビ塔）是當地著名地標，其147.2公尺的高度令它成為北海道的其中一座最高建築物。不過負責營運電視塔的公司11月25日表示，塔高並非眾所周知的147.2公尺，而是144公尺。

《讀賣新聞》26日報導，札幌電視塔在1957年落成時，高度確是147.2公尺，但它在2005年進行天線工程後，塔高就減少3.2公尺，惟當時大家都不知道縮水一事。

報導提到，連營運公司都不清楚天線縮短的細節，但日本放送協會（NHK）曾在2005年移除部分天線，因此估計電視塔在當時「變矮」。另方面工程結果沒有向外界公布，因此札幌市的資料及觀光指南都繼續將電視塔高度標示為147.2公尺。

日本文化審議會22日正就札幌電視塔列為國家物質文化遺產進行諮詢，營運公司表示，希望藉此大家都可以記住電視塔的新高度。

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文章授權轉載自《香港01》