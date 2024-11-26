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被Google地圖帶上絕路…印度3男開導航赴婚宴 隔天被發現高空墜河亡

聯合新聞網／ 綜合報導
印度3名男子被誤導至未完工的高架橋，墜河身亡。示意圖，非當事高架橋。圖／ingimage
印度3名男子被誤導至未完工的高架橋，墜河身亡。示意圖，非當事高架橋。圖／ingimage

現代人要去不熟悉的地方時，大部分都會直覺使用Google地圖，清楚的路標和詳細的指引非常方便，但是帶錯路的情況也不少。印度日前有3名男子使用Google導航，結果卻指引他們開到尚未完工的高架橋，導致3人墜河死亡。

根據《今日印度》報導，23日有3名男子出門參加婚禮，使用Google地圖導航至婚宴會場，然而GPS竟引導他們到一座還在建造中的高架橋。

車上3人沒發現異樣繼續前行，開到一半橋面突然終止，汽車從50英尺（約15公尺）高空墜落進拉姆根加河（Ramganga）中，全員死亡。

直到第二天才有人發現河中的汽車和3人遺體，通報後警方到場進行調查。3具遺體已進行屍檢，確認其中兩人的身分，第三人仍在釐清中。

Google向罹難者家屬致哀，並表示正在積極配合調查。家屬譴責政府部門，質疑為何橋樑未完工卻沒有任何路障或警告標示。目前案件仍在調查中。

Google Google Maps 高架橋

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