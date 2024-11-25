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不知2歲兒生父是誰…性觀念開放單親媽拿4男樣本驗DNA 結果傻眼

香港01／ 撰文：田中貴
單親媽媽不知道2歲兒子生父是誰，希望為他找到生父。 示意圖／ingimage
單親媽媽不知道2歲兒子生父是誰，希望為他找到生父。 示意圖／ingimage

越南上演一幕「尋親記」。1名29歲女子性觀念比較開放，和數名男性發生關係後懷孕產嬰，雖然不介意成為單親媽媽，但她想為2歲兒子找親生父親，和3名男子進行DNA對比，但都並非兒子的生父。

單親媽媽鍥而不捨，意外發現前情人即將回國，相約對方說明來意，並非要求承擔責任，前情人願意提供樣本，但第一次檢測無法確定，最終在檢測人員努力下，證實兒子是其親生骨肉。

孩子已2歲 不知生父是誰

驗DNA的過程可能比想像中複雜。前越南公安部DNA鑑定中心主任、現為DNA驗測中心「Gentis」顧問的何國慶（音譯）分享個案，指有名單親媽媽（化名Ｍ）今年29歲，性觀念開放的她27歲那年生下1名孩子，直至2歲都不知生父是誰。M至今未婚，思想開放且經濟獨立，不介意當單親媽媽，但想為孩子找出生父。

M先將兒子頭髮樣本送到檢測中心，1個月內陸續將3份頭髮樣本送去做DNA比對，直認懷孕前和該3男有性關係。結果顯示，3男都不是兒子生父。M大為失望，但希望中心先保留兒子樣本，有天她瀏覽社交平台時，看到前男友「T」的照片，赫然想起2年多前他們拍拖一段時間，直到T出國留學才分開，懷疑是孩子生父，剛好對方回國。

檢查DNA終確認生父

M約T見面，道明來意想他驗DNA，對方雖然驚訝但同意了，M解釋自己只是想確認孩子生父，T不必負任何責任。何國慶指檢測結果奇怪，之前3男和孩子基因完全不同，但T的結果顯示2個可能，一是沒有血緣關係，一是基因突變。為此，他進行更多測試，增加30個基因座分析，終確認Ｔ是生父。

有時親子關係難以鑑定，何提醒年輕人性交時，尤其是婚前性行為一定要做好安全措施，可有效減低感染性病風險，同時避免意外懷孕。

延伸閱讀：

兒子被說不像自己 夫擬驗DNA 妻暴怒拒驗仲咁做更狂：不信我？

偷腥妻攤牌兼驗DNA 證實10歲兒非親生骨肉 人夫怒告姦夫外賣員

文章授權轉載自《香港01》

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