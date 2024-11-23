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免費自助餐？美國軍事基地闖「不速之客」 員工傻眼：即時軍糧灑一地
美國阿拉斯加一空軍基地轄下野生動物保育執法辦公室10月28日接報，有黑熊闖進基地的軍糧儲藏室。基地人員到達現場後，發現房間的地上散落著一堆打開、吃剩的即食軍糧（MRE）包裝，尤如一個剛結束的「聚餐」現場。
美媒11月22日報導，軍隊需要充足的食物供應才能在惡劣的戰場條件下作戰，因此美國軍方通常會在在基地團積大量的即食軍糧。從基地向美媒提供的圖片可以看到，當時地板上散落著一包包打開的即食軍糧，在混亂中甚至可以看到一包已打開的巧克力豆。
基地野生動物保護執法官員文德蘭（James Wendland）解釋，當草莓、鮭魚等天然食物變得稀缺時，熊就會積極尋找其他食物來源，有時甚至會進入開放的建築物或未上鎖的車輛中。
報導提到，熊的生存需要和人類大不同，人類平均每天只需攝取1,600至3,000卡路里，熊則需要10倍的量。
美國防後勤局（Defense Logistics Agency）稱，寒冷天氣下提供的即食軍糧平均熱量略高於1,540卡路里。因此不難相像當地黑熊為何會勇闖基地覓食。
基地發言人表示，他們每年會接到約600份熊出沒的報告，但牠們很少會進入建築物內。大多數情況下，他們都不需要干預，靜待熊經過並離開即可。
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文章授權轉載自《香港01》
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