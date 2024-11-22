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升值8萬倍！美國男繼承祖母5美元鈔票 因1錯誤價值飆千萬天價

香港01／ 撰文／喬納森
鈔票正面的右下角出現印刷錯誤，原本應該出現在背面的圖案，錯位重疊印刷在正面的右下角。（影片截圖）
鈔票正面的右下角出現印刷錯誤，原本應該出現在背面的圖案，錯位重疊印刷在正面的右下角。（影片截圖）

現鈔一定只會貶值？未必！美國1名男子繼承了祖母留下的珍藏鈔票，雖然面值只有5美元，但卻是十分獨特的錯體鈔票，其正面的右下角出現圖案重疊的錯誤印刷，背面更出現大片空白位置，可說是絕無僅有。男子在網上分享這張錯體鈔票，怎料引來收藏家垂青，有人出價高達40萬美元（約新台幣1千3百萬元）欲收購這鈔票，即升值8萬倍，而且足夠購買1間不錯的房子。

專家分析這張鈔票錯體十分獨特，尤其是在舊鈔上，因而備受收藏者青睞。而面對巨款誘惑，孫兒卻因覺得鈔票有紀念價值，故決定不賣。

鈔票兩面現錯版

美國男子湯米（Tommy）繼承了已故祖母遺下的面額5美元的「特別版」鈔票，她的女友夏洛特（Charlotte Carroll）覺得十分有趣，於是在TikTok上發片分享這張錯版鈔票，大呼「這是我看過最瘋狂的鈔票！」。

從影片可見，這張鈔票於1988年印製，其稀有的程度可從鈔票的兩面看出來，正面的右下角出現印刷錯誤，原本應該出現在背面的圖案，錯位重疊印刷在正面的右下角，而鈔票的背面，左邊出現一大片空白漏印的情況，錯體狀況極為少見。

收藏家開出天價40萬美元求售

這影片一出，世界各地鈔票收藏家十分關注，夏洛特指收藏家對這鈔票極為有興趣，收到各收藏家多次報價，紛紛想將鈔票據為己有，出價由500美元（約新台幣1萬6千元）至40萬美元（約新台幣1千3百萬元）都有，但夏洛特與男友不為所動，拒絕了所有開價，並強調當初分享這張鈔票只是想與收藏家交流，無意出售，「這是我們的收藏中最喜愛，也是無價的鈔票」。

當地鈔票專家懷亞特（Wyatt McDonald）解釋這鈔票為何如此吸引，指現代鈔票的印刷錯誤其實並不少見，市場價值不高，通常最多只能賣出面額的2至3倍。可是這張舊版鈔票的錯體十分獨特，備受收藏者青睞，尤其是印章顏色為紅色、藍色或金色的鈔票。

鈔票的背面，左邊出現一大片空白漏印的情況，錯體狀況極為罕見。（影片截圖）
鈔票的背面，左邊出現一大片空白漏印的情況，錯體狀況極為罕見。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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