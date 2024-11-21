兒生病沒食慾…她停身障車位買冰淇淋起爭議 上網討拍反挨轟

很多停車場為了體恤障礙者，都會提供障礙者專用的停車位。然而，如果自認有緊急情況，即使不是障礙者，也能使用這些車位嗎？近來日本網路上，就有一則這樣的爭論。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，一位網友在網路上分享，指出兒子最近發燒，雖然看病吃了藥，但是顯得毫無食慾。於是這位網友到了購物中心，想買點冰淇淋給兒子吃。然而到了現場，卻發現找不到停車位。這位網友在心急之下，只好把車子停在障礙者專用車位，並花了15分鐘買冰淇淋回到車上。

但在上車之前，網友碰到一對丈夫是身心障礙者的夫妻。那位妻子對該網友相當不滿，質問「這裡可是身心障礙者專用的，你在搞什麼」。雖然網友解釋是兒子生病的關係，但對方不領情，雙方因此吵得不可開交，甚至還報了警，但雙方都沒有退讓。網友實在氣不過，於是上網講出這件事，請其他人評評理。

許多網友也紛紛表示意見，有些人認為「買冰淇淋當理由佔用障礙者車位，這樣子每個人都可以掰正當理由佔用了」、「你自己違規在先，被指責了就惱羞成怒」、「應該要放下因為是孩子，所以做什麼都該被原諒的想法」。

也有人認為既然兒子不舒服，應該「不要花時間鬥嘴，趕快回去才對」、「就趕快道個歉，回家讓兒子早點睡覺休息不是更好」、「對兒子來說，大人這樣才會造成困擾吧」。顯然多數人對這位網友的行為皆不太認同。