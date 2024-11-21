婚宴菜全素…親友到場才知！ 餓到叫「20份大披薩」新娘痛哭：毀了一切

婚禮上發生這種事，該如何處理？一名28歲的新娘透露，她辦了一個素食的婚禮，但沒有先告訴賓客，結果親友不賞臉，甚至當場叫了20份大披薩到場，直呼「這才是真正的食物」，連婆婆都說「婚禮被披薩拯救了」，她感到很羞愧，事後崩潰大哭。

根據「每日郵報」報導，該名新娘在論壇Reddit發文表示，她自己已經吃素三年，於是決定要辦全素的婚宴，但她沒有事先告知賓客，認為這樣大家能不抱有「偏見」的享受餐點。新人花了幾個月的時間和一位出色的廚師一起討論，每道菜的設計都是美味且令人滿意的。

然而，在婚宴中，親友發現餐點全為素食後無法接受，新郎的哥哥和表親甚至直接訂了20個大披薩拿到現場，他們開始發送食物，並宣稱「這才是真正的食物，適合任何想要的人！」

新娘見狀當場感到羞愧，連一旁的服務人員表情都很尷尬，有些客人根本都沒嘗過精心設計的婚宴菜單。當新娘質問為什麼要這麼做時，親友則回答，因為所有食物都是素食，不能讓賓客在婚宴上挨餓。

此外，婆婆也在臉書發文說，兒子的婚禮被「披薩」拯救了，因為新娘試圖強迫每個人都吃「兔子的食物」。新娘崩潰說，披薩完全搶走了昂貴美食的風頭，賓客都拿起手機拍照，把這件事當成了一個笑話。

新娘也坦言，她在新婚之夜後剩下的時間都在哭，親友都認為他們很自以為是，把自己的信念強加給每個人，毀了這場婚宴，於是她在Reddit問「我是不是一個混蛋，因為我沒有先宣布菜單是純素的，然後又對披薩不滿？」

網友也紛紛抨擊，「說實話，妳沒有告訴任何人素食菜單的消息，因為妳知道這樣做，他們就不會來，但如果可以先知道口味，他們可能會提前吃東西」、「這是妳的特殊日子，欺騙對任何人都沒有幫助」、「妳選擇不先提食物，這是一個混蛋的舉動」。