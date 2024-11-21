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大象殺人！宗教巡遊雄象發狂釀1死1重傷 目擊者這樣說

香港01／ 撰文／夏洛特
大象示意圖。圖／ingimage
大象示意圖。圖／ingimage

泰國近日發生1宗大象傷人意外，事件導致1死1重傷。當地舉辦宗教巡遊時，其中1隻載人遊行的大象突然發狂，將背上的47歲女信徒摔到地上踩死。大象之後又攻擊了1名61歲電動車司機，使他胸部嚴重受傷。有目擊者指大象發狂前曾被活動參與者戲弄，懷疑因此做出攻擊行為。當地警方正調查事件，迄今未有逮捕或起訴任何人。

綜合外媒報導，事發於11月10日，泰國汶干府（Bueng Kan）的蘇提瓦拉蘭佛寺（Wat Suthi Wararam）舉行巡遊活動，大會安排了超過10隻大象，由寺廟僧人及主辦單位負責人坐在象背上，從寺廟出發，沿街遊行。

釀1死1重傷慘劇

當日天氣炎熱，參與宗教巡遊的大象均需忍耐高溫。其間，1隻年輕雄象突然變得暴躁不安，開始晃動頭部並奔跑起來，將坐在象背上的2名女信徒摔落在地，其中1名47歲的女信徒卡拉庫蓬彼爾姆（Preyawan Karakulpoonperm）倒地後被雄象反覆踩踏。

隨後該頭大象又攻擊了附近1名61歲的電動車男司機包萬諾（Somporn Baomano）。有指包萬諾當時坐在電動車上，停靠路邊，卻突然被大象撞倒，且連人帶車被象鼻拖走。

現場民眾被意外嚇到爭相躲避，象夫則將涉事大象控制後帶回畜欄，而救護員到場將傷者送往醫院。從網上流傳的影片可見，疑有象夫試圖控制大象時也被拖著行走。

事件導致1死1重傷，女信徒卡拉庫蓬彼爾姆來自廊開府蓬披賽縣，她身上有多處傷口，因傷勢嚴重，送院後不治身亡；而電單車司機包萬諾胸部受重傷，仍留院接受治療。警方正調查事件，迄今未有逮捕或起訴任何人。

目擊者指大象曾被途人戲弄

有目擊者指活動開始時氣氛良好，有數百名村民參加巡遊，當中不乏兒童。不少人靠近大象拍照，也有參與者餵大象吃香蕉、甘蔗，但之後有人疑喝醉酒邊餵甘蔗邊嬉鬧刺激大象。而發狂的大象較年輕及敏感，在事發前曾被戲弄。目擊者認為可能是天氣炎熱加上人群聚集及被戲弄，使其感到不安，於是作出攻擊行為。

亦有報道指，該頭大象可能正處於發情期，或因為荷爾蒙變化而表現得較具攻擊性。

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文章授權轉載自《香港01》

大象 泰國 香蕉 高溫

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